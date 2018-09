Hrvaški nogometaši doživeli najhujši poraz v zgodovini

ELCHE – Španska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi elitne skupine lige narodov v Elcheju ugnala Hrvaško s 6 : 0. Za Španijo so zadeli Saul Ňiguez (24.), Marco Asensio (33.), Lovre Kalinić (35., avtogol), Rodrigo (49.), Sergio Ramos (57.) in Isco (70). Gre za najhujši poraz v hrvaški nogometni zgodovini.



Islandija je po polomu v Švici s 6 : 0 morala priznati premoč tudi Belgiji, ki je v gosteh zmagala s 3 :0. Za Belgijce je dva gola dosegel Romelu Lukaku v 31. in 81. minuti, prvi gol pa je prispeval Eden Hazard v 29. minuti.



V skupini B je BiH z golom Edina Džeka premagala Avstrijo z 1 : 0, v tretjem kakovostnem razredu C pa sta bili na sporedu dve tekmi. V skupini 3 je Finska zmagala proti Estoniji z 1 : 0, Madžarska pa je bila boljša od Grčije z 2 : 1.



V skupini D sta se Moldavija in Belorusija razšli brez golov, Luksemburg pa je zmagal v San Marinu s 3 : 0.