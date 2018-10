Hodijo v službo in parirajo ruskim profesionalcem

57 klubov nastopa v letošnji ligi prvakov v futsalu.

V elitni del lige prvakov se je uvrstil tudi Igor Osredkar, ki je dosegel enega od štirih zadetkov za Makarsko. Hrvaški klub je v odločilni tekmi s 4:3 izločil kazahstanskega predstavnika.

Tekmo v Podčetrtku je v soboto pozorno spremljal tudi nekdanji košarkarski reprezentant Slavko Duščak. Njegov sin Klemen je poleti letos iz Litije prestopil v tabor Dobovca in si nemudoma priboril pomembno vlogo v ekipi.

PODČETRTEK – Slovenski futsal ima spet razloge za ponos. Tokrat je za veselje poskrbel državni prvak Dobovec Pivovarna Kozel, ki se je v pičlih treh letih še drugič zavihtel med 16 najboljših moštev v Evropi. V petek, 12. oktobra, bodo kozli dobili tekmece v elitnem delu lige prvakov, v kateri si bodo zmagovalci teh skupin, štiri bodo, zagotovili nastop na finalnem turnirju aprila 2019. »Zadnjo tekmo turnirja smo izgubili. Čestitke ruski Ugri, bila je močnejša, visok tempo in kakovost sta odločila v njeno korist. Če bi mi prešli v vodstvo, bi bilo morda drugače. A nič zato – tudi mi smo pokazali svojo kakovost, borili smo se in se metali na glavo. Smo med 16 v Evropi, kar je uspeh. Ne pozabimo: mi ne igramo le futsala, ampak hodimo v službo, po tri enote treninga naredimo na teden, ruski in madžarski profesionalci pa po sedem,« kapetan slovenskega prvakani skrival navdušenja nad uspehom ekipe. Hkrati je opozoril, kje se dela razlika med Slovenijo in evropsko klubsko elito.Čeprav Dobovec nima zasedbe, ki bi živela le od futsala, je v prvem in drugem krogu pokazala, da je kozlom uspelo sestaviti slovensko reprezentanco v malem in verjetno v zadnjih 10 ali 15 letih najboljšo zasedbo v Sloveniji. Ta ekipa, ki je v sredo dopoldne še delala, fantje so po pisarnah in skladiščih, se je zbrala in najprej na izvrstno prirejenem turnirju v Podčetrtku ugnala ruskega podprvaka Sibirjak, potem je padel že madžarski podprvak Berettyóújfalu. To je uspeh, ki ga je treba ceniti in spoštovati. Nakazuje, kakšen potencial premore slovenski futsal in kakšne rezerve se tu skrivajo in tiho čakajo na morebitno realizacijo. »Hvaležen sem vsem sponzorjem, ki nam stojijo ob strani. Poleti so mi zaupali, da prevzamem kadrovanje v ekipi. Trenerje izrazil želje, uresničili smo jih. A eno je imeti takšne igralce na kupu, drugo pa je igralce uigrati v enotno in dobro delujočo ekipo. To Kujtimu dobro uspeva. Dokazuje, da je v tem hipu verjetno najboljši trener v regiji,« Mordej hvali hrvaškega strokovnjaka, ki že drugo leto zapored vodi slovenskega prvaka. V dobrem letu dni je z ekipo osvojil trojno krono (državni in pokalni naslov ter superpokal), še drugič v svoji karieri (prvič leta 2016 z zagrebškim Nacionalom) je Morina s svojim moštvom tudi med 16 v Evropi.»Kujtim živi za futsal,« dodaja Rok Mordej, izvemo pa, da je med turnirjem po večernih tekmah in večerji najprej odšel na enourni sprehod, potem pa s svojim pomočnikomtja do 4. ure zjutraj analiziral tekmeca. Očitno zelo uspešno! »Ne pozabimo, bili smo enakovredni ruskemu državnemu prvaku, ki je imel pobudo, a smo s spoštovanjem vseh dogovorov držali korak z Ugro. Moji igralci so heroji, drug za drugega so umirali na tem turnirju,« je po koncu turnirja povedal Morina, pogled pa usmeril k rezervam, ki jih premore njegova ekipa – predvsem morajo izboljšati igro v obrambi. Po poškodbi se vrača tudi hrvaški reprezentant ​, elitni del lige prvakov pa se bo igral med 13. in 18. novembrom.