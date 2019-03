Hitri ducati gre že mnogim v nos

LJUBLJANA • Italijanski motociklistični as Andrea Dovizioso je moral po nedeljskem podvigu na veliki nagradi Katarja, uvodni letošnji dirki za svetovno prvenstvo v razredu motoGP, še trepetati za svojo zmago. Zoper njegovo prvo mesto, ki si ga je izbojeval po razburljivem dvoboju s španskim branilcem lovorike Marcom Marquezom (Honda), pred katerim je imel na koncu pičle 0,023 sekunde naskoka, kar je najtesnejši razplet otvoritvene preizkušnje v sezono, so se namreč pritožili, češ da njegov ducati desmosedici GP19 ni bil v skladu s pravili. Zanimivo, da so se pod skupno pritožbo podpisali vodilni možje Honde, Suzukija, Aprilie in KTM, torej vseh ekip razen Yamahe. Zmotilo jih je predvsem manjše krilce pred zadnjim kolesom, ki ga ni videti v prvotno homologirani različici rdečega jeklenega konjička. Ker so pristojni zavrnili njihov protest, so se v omenjenih štirih moštvih pritožili še na prizivno razsodišče Mednarodne motociklistične zveze (FIA), ki bo proučila primer in svojo odločitev o morebitni kazni sporočila najpozneje do naslednje dirke konec meseca v Argentini.

Ducatijev športni direktor Paolo Ciabatti nima razumevanja za pritožbo tekmecev. »Ko sem slišal za njihov protest, nisem bil zares zaskrbljen; na koncu koncev so vsi že pred startom vedeli za naš dodatek na motorju. Vsak bi lahko torej dvignil prst in rekel: 'Ta del mi ni všeč. Ne strinjam se z njim. Potrebujem dodatna pojasnila ...' A nič od tega se ni zgodilo, po dirki pa je sledila pritožba,« je zmajeval z glavo Ciabatti. Nad potezo tekmecev je bil razočaran tudi Ducatijev drugi dirkač Danilo Petrucci. »Ko Ducati prinese kakšno novost, se sprva vsi pritožujejo. Potem si jo prizadevajo kopirati, če jim ne uspe, pa jo poskušajo prepovedati,« se je jezil 28-letni Italijan, ki je z zaostankom dobrih dveh sekund za moštvenim sotekmovalcem Doviziosom, Marquezom, Britancem Calom Crutchlowom (Honda, + 0,320), Špancem Alexom Rinsom (Suzuki, + 0,457) in italijanskim veteranom Valentinom Rossijem (Yamaha, + 0,600) v cilj katarske preizkušnje pridrvel na šestem mestu. Ključ do uspeha tudi napaka Ko so na novinarski konferenci vprašali Doviziosa, kaj meni o pritožbi, je na kratko odvrnil, da ne ve nič o tem. Bolj zgovoren je bil pri opisovanju dirke, za katero je dejal, da je bila po svoje smešna. Kot je pojasnil, je bila ključ do uspeha tudi napaka pri zaviranju, ki si jo je privoščil v predzadnjem krogu. »Marquez jo je takoj izkoristil in me prehitel, to pa mi je dalo možnost, da sem videl stanje njegovih gum. Ko sem se prepričal, da ima slabši oprijem kot jaz, sem dobil dodaten zagon. Lepo je zmagati, še toliko lepše, če ti to uspe v dvoboju s šampionom. Marc je v svojem značilnem slogu poskušal vse, da bi me prehitel, vsi drugi dirkači bi s takšnimi gumami ostali za menoj in se sprijaznili z drugim mestom, ne pa Marquez. To je na žalost njegova velika prednost, on to zna, velikokrat mu uspe, včasih pa tudi ne,« se je 32-letni Italijan namuznil po svoji 22. zmagi za svetovno prvenstvo, 13. v motoGP, na potrditev katere pa bo moral še malo počakati. N