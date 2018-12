Hirscher osupnil z novo mojstrovino

ALTA BADIA – Čeprav je Marcel Hirscher pred startom v sezono opozarjal, da alpsko smučanje ni več njegova prva skrb, temveč družina, in je kot glavnega aduta zime v ospredje postavljal Henrika Kristoffersena, se po štirih preizkušnjah v tehničnih disciplinah njegove napovedi niso uresničile. Na veleslalomu v Alta Badii je deklasiral konkurenco s prednostjo poltretje sekunde pred prvim zasledovalcem!



Po najboljšem dosežku prve proge je v finalnem nastopu v Dolomitih, v katerem so klonili številni asi iz ospredja, uprizoril pravo mojstrovino. Zdelo se je, kot bi ga kdo programiral, smučal je hitro kot blisk, do izraza sta prišli njegova moč in odlična telesna pripravljenost, predstava je bila bojevita do skrajnosti in tekoča – z izjemo napake v finišu, iz katere se je brez težav rešil. »Tole je bilo na robu. Nekajkrat sem bil blizu odstopa,« je Hirscher komentiral šesto zaporedno veleslalomsko zmago na tem prizorišču, potem ko je v znak zadovoljstva v cilju zakričal na ves glas.



Drugouvrščeni Thomas Fanara je za njim zaostal za 2,53 sekunde, devetouvrščeni Žan Kranjec – enako uvrstitev sta dosegla Thomas Tumler in Victor Muffat-Jeandet – si je za avstrijskim asom nabral tri sekunde in 33 stotink. Najboljši slovenski veleslalomist (včeraj edini v ekipi pri točkah) si je želel ponoviti lanski uspeh, ko je v Alta Badii osvojil premierne in edine stopničke v karieri, a se mu ni izšlo. »Pokazal je dva solidna nastopa, obakrat je storil napako na zadnjem skoku v spodnjem delu proge, kar mu je vzelo par desetink. Fantje, ki imajo drugačno opremo kot mi, so tokrat smučali bolje kot po navadi. Doslej je bilo namreč obratno, smuči, ki jih ima Žan, so se kazale za superiorne. Rezultat je soliden, merimo pa višje. Upamo, da se nam bo čim prej sestavilo in bo pokazal dve dobri predstavi,« si je zaželel trener tehničnih disciplin Klemen Bergant. Prekinili smukaški urok Pred veleslalomom v Alta Badii so se smukači dokazovali v Val Gardeni. S tekmeci je pometel Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je najbližjega zasledovalca, Avstrijca Maxa Franza, pustil za sabo za 86 stotink sekunde. »V prejšnji sezoni sem delal napake, nisem si zaupal. Tokrat sem prvič imel dober občutek od starta do cilja. Ta dan si moram vtisniti v spomin za naslednje tekme,« je razmišljal Kilde, čigar najboljša zima je bila 2015/16, ko je osvojil superveleslalomski globus. Tudi njegova zadnja zmaga sega v tisto sezono, tedaj mu je v Hinterstoderju družbo na stopničkah delal Boštjan Kline na drugem mestu.



Mariborčan, ki mu od prejšnje zime ne gre po načrtih, je v Dolomitih zaostal za trideseterico, zasidral se je v zadnjo tretjino uvrščenih. »Ima hitrost, na preprostih delih smuča dobro, tam, kjer bi moral bolj pohoditi plin in se odzvati, tako kot smo pri njem vajeni, pa mu ni uspelo,« je Klinetov nastop komentiral trener hitrih disciplin Peter Pen, ki se je z ekipo vendarle zadovoljen vrnil domov, saj je prvič po sezoni 2013/14 prekinila prekletstvo valgardenskega smuka; točke je s 25. mestom osvojil Martin Čater.

Smukači se bodo spet zbrali zadnji konec tedna v letu v Bormiu, še prej pa bodo na sporedu tekme v tehničnih disciplinah. Danes bo v Alta Badii paralelni veleslalom (18.15), Kranjec ima start zagotovljen, kvalifikacije čakajo Štefana Hadalina in Miho Hrobata. Sledi selitev v Saalbach, kjer bosta v sredo in četrtek veleslalom in slalom. Karavana gre naprej brez Marca Gisina, ki je med grozljivim padcem na smuku izgubil zavest. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico, včeraj domov v Švico. Zlomil si je medenico, rebra in utrpel pretres možganov.