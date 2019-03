Hladna prha za Ferrari, Hamilton suvereno

FOTO: Modna policija nori: superzvezdnik si je privoščil veliki kiks

Nogometni zvezdnik Zinedine Zidane je razburil modno policijo, ko se je na tiskovni konferenci pojavil v ponesrečeni kombinaciji oprijetih kavbojk in elegantnega suknjiča. »Šlo je za ubijalsko kombinacijo. Upamo, da je s tem zabil zadnji žebelj v krsto tesno oprijetega džinsa na moških,« so zapisali pri Guardianu. Še najhujši del so zavihki kavbojk, ki segajo do polovice meč, s