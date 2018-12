Grdi padec Eme Klinec v Planici

PLANICA – Najboljša slovenska smučarska skakalka Ema Klinec, ki je to sezono že dvakrat stala na stopničkah svetovnega pokala, je imela na državnem prvenstvu v Planici na Bloudkovi velikanki veliko smolo. V finalni seriji (po prvi je vodila) je grdo padla. Za kakšno poškodbo gre, bo znano šele zvečer. Po padcu so jo oskrbeli na prizorišču v dolini pod Poncami, nato pa jo prepeljali v bolnišnico na Jesenice, kjer bodo opravili ustrezne zdravniške preglede, po katerih bo znano, kako resna je poškodba. Po prvih informacijah ima poškodovano koleno.



Zaradi padca se je zavleklo tudi samo tekmovanje; državno prvenstvo članov, članic in ekip v absolutni kategoriji. Med člani je sicer naslov ubranil Timi Zajc, med članicami pa je zmagala Urša Bogataj.