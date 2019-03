FOTO: Zenhäeusern zmagovalec slaloma za Pokal Vitranc, Hadalin 21.

Štefan Hadalin po prihodu v cilj po drugi vožnji. FOTO: Reuters

KRANJSKA GORA – Švicarski orjakje zmagovalec slaloma za 58. Pokal Vitranc v Kranjski Gori, zadnje tekme pred finalom sezone. Norvežanni ubranil vodstva s prve proge in je z zaostankom 1,15 sekunde osvojil drugo mesto, Avstrijecje s tretjim mestom (+1,17) potrdil osmi veliki kristalni globus.Edini slovenski finalistje tekmo končal na 21. mestu (+3,57), v slalomskem seštevku pa je 18. slalomist sezone in bo nastopil na finalu sezone v Andori.»Dve podpovprečni vožnji izvedbeno gledano, nisem najbolj zadovoljen. Kot ste omenili, v obeh spodnjih sektorjih sem izgubil veliko. Mislim, da je to malo tudi posledica utrujenosti, ki me načenja, ne samo fizične tudi psihične, ker je bila sezona zame uspešna, tudi polna vzponov in padcev in to mi je pobralo tudi veliko moči. Na to se bom moral navaditi. Je pa ta sezona lahko tudi ena dobra šola za naprej,« je dejal najboljši slovenski slalomist Hadalin.