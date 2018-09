FOTO: To je on. Najvztrajnejši Slovenec - Janez

Tekmovanje Ironman v plavanju, kolesarjenju in teku so si omislili leta 1978 člani vojne mornarice ZDA

Janez Klančnik najbolšjši Slovenec na Ironmanu in 3. najboljši od vseh tekmovalcev. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

Tekmovanje Ironman v plavanju, kolesarjenju in teku so si omislili leta 1978 člani vojne mornarice ZDA

KOPER – Poljakje zmagovalec triatlonskega ironmana v Kopru, prve takšne športne prireditve v Sloveniji. Za 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21 kilometrov teka je potreboval 4:18:52 ure.Na startu je bilo 1400 udeležencev iz več kot 40 držav, ker je bila to prva izvedba takšnega tekmovanja v Sloveniji pod blagovno znamko Ironman, pa so lahko nastopili le licencirani rekreativci.Plavalni del so triatlonci opravili v morju pred Koprom (1900 metrov), 90-kilometrska kolesarska trasa jih je vodila tudi v sosednjo Italijo do Milj, potem pa na Črni Kal, Sveti Anton in v Koper, 21 km dolg tekaški del pa je potekal po stari obalni cesti do Izole in nazaj v Koper.Drugi je bil Nemec(4:21:10), tretji pa najboljši domači predstavnik(32). S časom 4:22:01 je po za zdaj še neuradnih podatkih tudi zmagal v svoji kategoriji 30-34 let.»Na progi je bilo enkratno, nisem imel težav, plavanje je bilo 'okej', brez večjih valov, na kolesu mi je uspelo razporediti moči po trasi, v teku pa sem imel svoj ritem, šel sem po občutku. V Izoli pri 14. kilometru sem imel malo krize, a so me tudi navijači ponesli. Prišel sem k sebi, v zadnjih kilometrih pa je bila spodbuda fantastična in sem pozabil na bolečine,« je nastop v Kopru podoživel najhitrejši slovenski udeleženec.Pri ženskah je bila najboljša Nemkas časom 4:51:57.Več fotografij z današnjega dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji.