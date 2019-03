FOTO: Letalnica se praznično preoblači

PLANICA – Pred letošnjim planiškim praznikom letalnica bratov Gorišek dobiva praznično podobo. Čeprav je na severnem koncu Slovenije trenutno pomladanskih 14 stopinj Celzija pa, kot je videti, organizatorji nimajo prav nobenih težav s snegom.



Trenutno na letalnici sneg z vrha nameščajo po letalnici. Planiški prostovoljci so pričeli delati okoli 8.30 in so trenutno na 110 metrih. Poleg dela planičarjev, ki so na doskočišču, se urezuje naletna smučina. Ob izteku se nameščajo ograde in druga infrastruktura. Stolp, kjer je logistični center za celotno prireditev, je že popolnoma pripravljen. Nekaj drobnih malenkosti bo treba storiti samo še v tekmovalni vasi in na predelih za obiskovalce.



Parkirnih mest je, o čemer smo se prepričali, ko smo šli na vrh letalnice, urejenih veliko, brez kakršne koli ledene ali snežne podlage. Kot je videti, sodeč tudi po delovnem zanosu planičarjev, bo planiški praznik od četrtka do nedelje naslednji teden zopet na vrhunski ravni.



Planica bo gostila naslednje leto svetovno prvenstvo v poletih, leta 2023 pa nordijsko svetovno prvenstvo. Organizatorji se zavedajo, da je letošnji finale svetovnega pokala v smučarskih skokih hkrati tudi generalka pred prihodnostjo.