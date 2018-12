Fak za las zgrešil deseterico

NOVO MESTO – Norveški biatlonec Johannes Thignes Bø nadaljuje prevlado v letošnjem svetovnem pokalu. Z brezhibnim streljanjem je dobil tudi 15 kilometrov dolgo tekmo s skupinskim startom v češkem Novem mestu. To je bila že njegova šesta letošnja zmaga, skupno pa 28. Drugo mesto je zasedel Francoz Fillon Maille z dvema zgrešenima streloma (+ 46,5), tretje pa Rus Jevgenij Garaničev, ki tudi ni zgrešil nobenega strela (+ 54,1).



Edini slovenski predstavnik Jakov Fak je zasedel 11. mesto (+ 1:47,4). Zgrešil je trikrat, dvakrat leže in zadnji strel stoje. »Moram reči, da je bilo boljše kot včeraj. Ta nastop mi je dal signal, da bo vse v redu, ko bom sestavil dobro celoto, torej strelsko in tekaško. Danes streljanje vnovič ni bilo na pravi ravni, a poizkusil sem iztržiti največ. Je pa naporno, tudi psihološko, ko vse ne gre po željah. Včasih škodo dela tudi želja po dobrem nastopu. Zdaj sem v položaju, iz katerega se moram sam izkopati. Premor in trening na Pokljuki mi bosta prišla prav. Vedno, ko so rezultati pod ravnijo, je dobro, da se malo resetiraš, da se za nekaj dni odklopiš, se vrneš s fokusom in poizkusiš tisto, kar ti prej ni šlo, narediti bolje,« je povedal Fak.