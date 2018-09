Evropski prvaki pred obletnico že brez SP

RIGA – Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo 2019 na Kitajskem, začeli s porazom. Na gostovanju v Rigi so morali priznati premoč Latviji, ki je zmagala s 84 : 74.



Za Slovenijo je to peti poraz v sedmih tekmah, kar pomeni, da so njene možnosti za uvrstitev na prvenstvo zdaj le še teoretične. Za nameček je v tej skupini Ukrajina presenetljivo premagala Španijo s 76 : 65, Turčija pa je bila z 79 : 69 boljša od Črne gore.



Španija ostaja na vrhu lestvice skupine I s 6 – 1, Turčija in Latvija imata 5– 2, Ukrajina 4 – 3, Črna gora 3 – 3, Slovenija pa je zadnja z 2 – 5. Na prvenstvo bodo odpotovale prve tri reprezentance.



Naslednjo tekmo bo Slovenija igrala v ponedeljek, 17. septembra, ob 20. uri v Stožicah proti Turčiji, torej točno na prvo obletnico zmage v finalu evropskega prvenstva. Tekma bolj izenačena kot izid Slovenija je bila v Rigi precej bliže zmagi, kot kaže končni izid. Odigrala je solidno, borbeno tekmo, žal pa v odločilnih trenutkih ni zadela koša oziroma je naredila nekaj osnovnošolskih napak, ki so jih domači izkoristili.



Zadnja četrtina se je začela z neodločenim izidom 60 : 60, in čeprav je Latvija v dveh minutah in pol pobegnila na 67 : 60, se je Slovenija vrnila v igro in se v 36. minuti približala na 69 : 68. Imela je celo priložnost za vodstvo, toda Gašper Vidmar ni bil dovolj natančen s črte prostih metov, Blaž Mesiček je zgrešil polaganje, Vlatko Čančar pa je tako rekoč podaril napad gostiteljem, iz katerega so prišli do vodstva 75 : 69.



Slovenija je sicer dobila bitko pod obročema, a razen Luke Rupnika, ki je dosegel 19 točk (met iz igre 5 : 10, trojke 3 : 5, štiri podaje, trije skoki), ni imela več razpoloženih igralcev. Gašper Vidmar je sicer dosegel 12 točk in sedem skokov, a je ob tem izgubil pet žog. Anthony Randolph, ki je prvič po evropskem prvenstvu oblekel slovenski dres, je dosegel 10 točk, enako kot Matic Rebec, vendar je imel zgolj 23-odstotni met iz igre (3 : 13).



Na drugi strani je imela Latvija dva izstopajoča Janisa Strelnieksa in Timma, ki sta dosegla vsak po 18 točk. Ob tem je prvi zbral še 10 podaj, drugi pa 12 skokov.