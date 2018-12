Ema spet na odru, Petru prve točke

AFP Peter Prevc je v novo sezono krenil s 35. in 16. mestom. FOTO: AFP

Ema Klinec skupno šesta

Skupno - ženske (5/25):

1. K. Althaus (Nem) 400

2. M. Lundby (Nor) 278

3. L. Jakovljeva (Rus) 262

6. E. Klinec (Slo) 214

9. N. Križnar (Slo) 163

12. U. Bogataj (Slo) 124

22. Š. Rogelj (Slo) 43

30. J. Brecl (Slo) 19

32. M. Vtič (Slo) 18

Vesela tudi ekipnega uspeha

Zajc na robu deseterice

Skupno - moški (7/29):

1. R. Kobajaši (Jap) 556

2. P. Zyla (Pol) 445

3. K. Stoch (Pol) 365

10. T. Zajc (Slo) 179

11. D. Prevc (Slo) 160

24. A. Lanišek (Slo) 53

30. J. Damjan (Slo) 28

35. Ž. Mogel (Slo) 18

38. P. Prevc (Slo) 15

LJUBLJANA Slovenski ljubitelji smučarskih skokov so minuli konec tedna z velikim zanimanjem spremljali, ki se je v Engelbergu udeležil prvih tekem po aprilski operaciji gležnja. Toda po spodbudnih skokih na uradnem treningu, v kvalifikacijah in poskusni seriji se mu v soboto – ko je šlo zares – nastop ni posrečil najbolje. Zaradi nizkih ocen za slog, ki jih je prejel zaradi težav ob pristanku, je s 126 metri izvlekel zgolj 35. mesto in tako – čeprav je pred odhodom v Švico izračunal, da bi se moral ob vrnitvi med elito stoodstotno uvrstiti v finale – podobno kot(122,5 m/36.),(123 m/38.) in(prekratek že v kvalifikacijah) ostal praznih rok.Na prvi tekmi je imel smolo tudi Petrov (naj)mlajši brat(129 m in 138 m), ki je v finalu po doskoku prekrižal smuči in padel, zaradi česar je s 13. nazadoval na končno 19. mesto. Najboljši Slovenec je bil tako vnovič(128 m in 134 m), ki je pristal na 12. mestu, točke pa si je od naših priskakal tudi(127 m in 129 m), ki se je moral sprijazniti s 23. mestom. Najbolj nasmejan je bil v soboto Nemec(135 m in 141 m), ki je po krstnih prvih mestih v veliki nagradi FIS (septembra v Rasnovu) prvič slast zmage okusil še v svetovnem pokalu. »Z besedami težko opišem, kako zelo sem srečen, da se mi je tekma tako dobro izšla. Že moj prvi skok je bil zelo dober, finalni pa je bil genialen, eden od mojih najboljših nasploh,« je kar žarel od silnega navdušenja 25-letni Nemec, ki sta mu družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni Poljak(134 m in 136 m) in tretjeuvrščeni Avstrijec(135 m 138,5 m).Na včerajšnji preizkušnji je stvari na svoje mesto spet postavil Japonec(144 m in 137 m), ki je pot do četrte zmage v svetovnem pokalu tlakoval v uvodni seriji, v kateri je izenačil Domnov rekord velike naprave Titlis. Vodilnemu v skupnem seštevku, ki se je moral dan poprej sprijazniti s sedmim mestom, sta se najbolj približala Poljaka Zyla (137,5 m in 135 m) in(138 m in 131 m). Slovenci so vnovič ostali brez uvrstitve med deseterico, še najbolj se ji je tokrat približal Peter Prevc (128 m in 135 m), ki je hitro prebolel sobotno razočaranje in skočil na 16. mesto; dve mesti pred Domna (128,5 m in 133 m) in Timija (128 m in 134 m), ki sta imela povsem enak točkovni izkupiček. Preostali naši reprezentanti Lanišek (121,5 m/34.), Damjan (121 m/36.) ter Mogel in Naglič, ki sta se poslovila že po kvalifikacijah, niso osvojili točk. Svetovni pokal se bo nadaljeval z novoletno turnejo, prva tekma bo 30. t. m. v Oberstdorfu.V Prémanonu na skrajnem vzhodu Francije tik ob meji s Švico, kjer so minuli konec tedna sploh prvič gostili najboljše smučarske skakalke na svetu, so imeli veliko razlogov za zadovoljstvo tudi v slovenskem taboru. Na sobotni tekmi so namreč štiri naše reprezentantke osvojile točke, vse so se prebile med dvanajsterico, od njih tri med šesterico. Najbolje se je znova odrezala(84,5 m in 88,5 m), ki je – tako kot pred dvema tednoma v Lillehammerju – skočila na tretje mesto. Zaostala je le za prepričljivo nemško zmagovalko in novo rekorderko skakalnice(84,5 m in 94,5 m) ter drugouvrščeno Japonko(87,5 m in 85). A kaj bi šele bilo, če bi 20-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko prikazala takšna nastopa, s katerima bi bila zadovoljna?»Prvi skok je bil slab, vendar sem kljub temu v zraku izvlekla metre, ki so me v uvodni seriji ponesli do četrtega mesta (tako kot na Norveškem – op. p.), kar je bila zame spodbuda, da se v drugo izboljšam. Ker je bil tudi moj finalni nastop zgolj povprečen, sem toliko bolj vesela stopničk – tudi zaradi lepega ekipnega uspeha,« je bila Klinčeva, ki si je z 91,5 metra od petka 24 ur lastila rekord srednje naprave Les Tuffes, prešerno razpoložena tudi zaradi uspešnih predstav reprezentančnih kolegic(87,5 m in 85,5 m),(82,5 m in 87 m) in(80,5 m in 81,5 m), ki so pristale na petem, šestem in 12. mestu.(74 m/35.) je bila v soboto prekratka za finale,pa je obstala že v petkovih kvalifikacijah.V drugo so se Emi po skokih, dolgih 83 in 79 metrov, stopničke izmuznile za pičle 0,1 točke, toliko je namreč včeraj zaostala za tretjeuvrščeno Takanašijevo (83 m in 80 m). Novo zmago je požela Althausova (85 m in 88,5 m), druga pa je bila Lundbyjeva (85,5 m in 83,5 m). Med deseterico sta se spet prebili Križnarjeva (83,5 m in 86 m) in Bogatajeva (82,5 m in 85 m), ki sta pristali na sedmem oziroma devetem mestu, Rogljeva (80 m in 82 m) je v drugo zasedla 16. mesto, do dveh točk pa se je dokopala Vtičeva (72,5 m in 75,5 m/29.). Naslednji preizkušnji bosta na sporedu šele 12. in 13. januarja v Saporu.