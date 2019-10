Ema Kozin zmagala v Stožicah

LJUBLJANA – Slovenska boksarka Ema Kozin je v Ljubljani dobila dvoboj s Švedinjo Mario Lindberg in osvojila naslove svetovne prvakinje v super srednji kategoriji po različicah WBF, WIBF, WIBA, GBU in IBA. V zelo izenačenem dvoboju so v uvodnih rundah razliko v številu čistih udarcev videli le sodniki. V nasprotju s pričakovanji pa je Švedinja v zadnjih rundah v dvorani Stožice postajala vse močnejša.



Morda je vedela za zaostanek iz prve polovice dvoboja ali pa se je le držala nepisanega pravila, da ima domači boksar v pomembnih dvobojih vedno tudi minimalno prednost pri sodnikih. Tesno borbo so sodniki na koncu dosodili Kozinovi, Švedinja pa je ob robu ringa pokazala nesporno nestrinjanje s sodniško odločitvijo. »Za dobro borbo sta potrebna dva. Razumem, da je bila Švedinja razočarana, saj je bil dvoboj res izenačen, a sama zase mislim, da sem bila boljša,« je v prvem odzivu po dvoboju v ringu povedala Kozinova, ki je imela v domači dvorani tudi bučno podporo občinstva, med drugimi pa si je dvoboj ogledal tudi najboljši slovenski boksar v zgodovini Dejan Zavec.



Večer CFC 5 je ponudil 12 borb. Eden vrhuncev je bil tudi nastop boksarja Andreja Bakovića v supervelterski kategoriji. Proti izredno hitremu Srbu Martinu Boškoviću je novi up slovenskega boksa zmagal v drugem krogu po močnem udarcu v pleksus. Za Ljubljančana je bila to že deseta zmaga v desetem poklicnem nastopu.



Monika Kučinić se je z Italijanko Irene Roggio potegovala za naslov svetovne prvakinje WCTS v borilni veščini K1. Gledalci pa so videli še eno od borb, ki ni trajala niti do konca prve runde, saj je Italijanka dvakrat padla po močnih udarcih Slovenke, iz njenega kota pa je v ring priletela brisača. »Pričakovala sem težko borbo, saj je nasprotnica izkušena. Verjela pa sem vase in vedela, da bo približno tako, kot je bilo,« je v prvem odzivu po tekmi povedala Kučinićeva.