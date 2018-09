FOTO: Đoković s 14. grand slamom ujel Samprasa

NEW YORK – Novak Đoković je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva (OP) ZDA, potem ko je v finalu po treh urah in 18 minutah igre s 6 : 3, 7 : 6 (4) in 6 : 3 premagal Argentinca Juana Martina del Potra. Na Novaka je bila to tretja zmaga v New Yorku po letih 2011 in 2015, s tem pa je osvojil svoj 14. grand slam in se izenačil s Petom Samprasom.



Đoković, sicer šesti nosilec OP ZDA, ki je lani pol leta prisilno počival zaradi poškodbe komolca in lani v New Yorku ni igral, je letos osvojil tudi Wimbledon.

Zmaga mu je prinesla 3,8 milijona dolarjev, tretji nosilec del Potro pa je prejel 1,85 milijona dolarjev.