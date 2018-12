Dokazali, da sta borki v pravem pomenu besede

Sklepne priprave opravila v Kjotu

Tina Trstenjak (levo) je v dvoboju za tretje mesto v Guangzhouju ugnala Nizozemko Juul Franssen. FOTO: Marina Majorova/IJF

Andreja in Adrian do 7. mesta

Od Slovencev so si pravico do udeležbe na mastersu v Guangzhouju izbojevali tudi Andreja Leški (do 63 kg), Klara Apotekar (do 78 kg) in Adrian Gomboc (do 66 kg). Leškijeva, ki je izločila Filipinko Kijomi Vatanabe (10:0) ter izgubila z Japonko Nami Nabekuro (0:10) in Nemko Martyno Trajdos (0:10), in Gomboc, ki je premagal Rusa Mihaila Puljajeva (7:0) ter klonil pred Izraelcem Baruchom Shmailovom (0:10) in Mongolcem Altansukhom Dovdonom (0:7), sta tekmovanje končala na sedmem mestu, Apotekarjeva pa je po porazu z Japonko Mami Umeki (0:10) ostala brez uvrstitve.

Tina izgubila na zlato točko

LJUBLJANA – Sanjska sobota bo ostala z bronastimi črkami vpisana v zgodovino slovenskega juda. Za uspešen dan našega zastopstva sta predvčerajšnjim poskrbeli(do 48 kg) in(do 63 kg), ki sta se na zaključnem mastersu v Guangzhouju (z nagradnim skladom 300.000 ameriških dolarjev), na katerega se je v vsaki težnostni kategoriji uvrstilo po 16 najboljših judoistov in judoistk na svetu, izkazali s tretjima mestoma.Štangarjeva je na poti do enega od svojih največjih uspehov doslej z iponi ugnala Francozinjo(10:0), Izraelko(10:0) in v podaljšku malega finala (po skoraj desetih minutah dvoboja) še Srbkinjo(10:0). Edini poraz ji je zadala Kosovka(0:10), ki je nato v sklepnem obračunu že po vsega 16 sekundah senzacionalno spravila na hrbet favorizirano Japonko(10:0). »Že to, da sem se uvrstila na masters, mi pomeni veliko, da sem na tem tekmovanju osvojila še kolajno, pa je sploh nekaj neverjetnega! Ker smo tu zbrani najboljši judoisti z vsega sveta, ima odličje zagotovo poseben pomen, na koncu koncev prinaša tudi obilo točk v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu,« je bila nasmejana 20-letna Ljubljančanka, potem ko je sijajno sezono 2018 kronala s četrto letošnjo žlahtno kovino na turnirjih za svetovni pokal po zlati v Tbilisiju ter bronastih v Agadirju in Budimpešti.Po kitajskem podvigu se ni pozabila zahvaliti svoji trenerkipri ljubljanski Olimpiji. »Ta uspeh je rezultat dobro načrtovanih priprav in tekmovanj, ki jih je izbrala Olga. Po septembrskem svetovnem prvenstvu v Bakuju je bil namreč moj ciljni turnir prav nastop na mastersu v Guangzhouju, za katerega sem sklepne priprave opravila na univerzi Rjukoku v Kjotu na Japonskem, kjer sem imela zares odlične razmere za trening,« je razkrila Štangarjeva, ki si bo zdaj vzela krajši predah od juda in s trenerko zastavila načrte za prihodnje leto. »Komaj že čakam, da se mi pridruži sestra(do 52 kg), ki okreva po avgustovski poškodbi in operaciji kolena,« je še dejala študentka 3. letnika živilstva in prehrane na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.Kakšno uro po Maruši se je pod vodstvom trenerja, pomočnika celjskega strokovnjakapri najuspešnejšem slovenskem klubu Z'dežele Sankaku, z bronasto kolajno ovenčala Tina Trstenjak, ki je v Guangzhouju premagala Britanko(7:0), Nemko(10:0) in Nizozemko(10:0). Celjski šampionki, ki si je izbojevala že 31. odličje v svetovnem pokalu, je nastop v sklepnem dvoboju preprečila Japonka(0:7), ki je bila boljša za vazari. »Tina je spet izgubila z Japonko, spet na zlato točko. A nič ne de, naj imajo Japonci dober občutek,« se je Fabjan, ki je masters na Kitajskem pozorno spremljal z domače Lopate, že ozrl k naslednjima dvema velikima tekmovanjema v Tokiu – svetovnemu prvenstvu 2019 in olimpijskim igram 2020. »Zadovoljen sem. Že pred začetkom mastersa sem izjavil, da bom vesel vsake kolajne, zdaj imamo dve. To je zelo pomembno za olimpijske kvalifikacije,« je poudaril 60-letni Celjan in posebej pohvalil Štangarjevo: »Odlično rešuje zapletene situacije in ima zmagovalno miselnost. Maruša je – kakor Tina – borka v pravem pomenu besede, rojena zmagovalka.«