Diletantski zmaji upajo na vstajenje v derbiju

Prva liga Telekom Slovenije

1. Maribor 22 16 4 2 59:18 52

2. Olimpija 22 12 6 4 48:31 42

3. Domžale 22 9 7 6 44:30 34

4. Aluminij 22 9 3 10 35:35 30

5. Celje 22 7 9 6 27:34 30

6. Mura 22 6 8 8 27:27 26

7. Triglav 22 7 4 11 31:45 25

8. Rudar 22 7 3 12 24:47 24

9. Gorica 22 5 7 10 27:37 22

10. Krško 22 3 7 12 16:34 16

Tretji zaporedni poraz Aluminija

Vodilni drugoligaši zmagovito

Spomladanski del prvenstva so začeli tudi drugoligaši. Izidi 18. kroga – Radomlje : Ilirija 5:1, Bravo : Brežice 3:1, Ankaran : Bilje 3:1, Drava : Rogaška 0:3, Jadran : Krka 4:3, Beltinci : Dob 1:1, Brda : Nafta 1:1, Tabor : Fužinar 1:0. Vrstni red: Radomlje 39 točk, Bravo in Tabor 36, Dob 31, Krka in Nafta po 30, Drava 28, Fužinar 25, Ankaran 23, Beltinci in Rogaška po 21, Bilje 18, Jadran 17, Ilirija 15, brda 14, Brežice 13.

LJUBLJANA – V zmajevem gnezdu si še kar naprej razbijajo glavo, ker so tako lahkomiselno izgubili tri točke v dvoboju z nogometaši Triglava v Kranju. »To je treba pozabiti, gremo naprej v derbi, ki je povsem druga zgodba,« poskuša trener Olimpijepred sobotnim derbijem z Mariborom minimalizirati hude posledice poraza, ki tako rekoč pomenijo izgubo tekme za naslov prvaka, če se seveda ne zgodi mali čudež. In to dvojni! Da Olimpija dobi oba derbija z Mariborom do konca sezone in odigra fenomenalno tudi preostale tekme, hkrati pa vijolični povsem iztirijo in zapravijo trenutno prednost desetih točk. Zdi se malo verjetno, kajne?»Izkoristili smo poraz prvih zasledovalcev in prišli na +10, ampak to ne spreminja razmišljanja. Prvenstvo še ni odločeno, pred nami so številne zahtevne preizkušnje. Res smo še pridobili motivacijo in energijo, smo pa dovolj izkušeni, da dobro vemo, kakšna je edina pot. Hitra, dobra regeneracija in s popolno osredotočenostjo v derbi. Težka tekma bo, a imamo čas za temeljite priprave. Gremo v Ljubljano z željo, da zmagamo,« sporoča kapetan Maribora, ki je na tekmi z Gorico, svoji 500. v vijoličnem dresu, zabil svoj 148. prvenstveni gol. Zanemarljiv ni niti podatek, da Maribor proti Olimpiji bolje igra prav v Stožicah. Zanimivo bo videti, koliko privržencev zeleno-belih še verjame Pevnikovi četi. Z diletantskim porazom na Gorenjskem so jih precej odvrnili od obiska derbija.Zdi se, da prvoligaška lestvica dobiva realno podobo glede na dejanska razmerja moči med klubi. Na tretje mesto so se zavihteli Domžalčani, potem ko so prepričljivo ugnali neposredne tekmece – igralce Aluminija iz Kidričevega s 3:0 (strelciin). Aluminij je bil hit jesenskega dela sezone, zdaj pa je doživel tretji zaporedni poraz. Tako kot Gorica, ki je nazadovala celo na deveto mesto, po novem mora loviti Rudar, Triglav in Muro. Vsi bi se radi izognili devetemu mestu in igranju dodatnih kvalifikacij za obstanek med elito. Ta postaja prezahtevna družba za Krško – bodočega drugoligaša. Če se ne bo zgodil še en čudež.