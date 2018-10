Brazilske brzice odnesle žlahtne upe

RIO DE JANEIRO – Slovenski slalomisti na divjih vodah se s svetovnega prvenstva v Riu de Janeiru vračajo brez posamičnega odličja, edina kovina žlahtnega sijaja ostaja srebro, osvojeno v ekipni preizkušnji kanuistov. Zadnji dan je olimpijski podprvak Peter Kauzer, srebro je leta 2016 osvojil na isti progi, kjer je bilo letos SP, v finalu kajakašev zasedel zadnje, 10. mesto, potem ko se je dotaknil 20. vratc in izpustil 22.; skupaj si je nabral 52 kazenskih sekund. Na prvih dveh vmesnih časih je bil sicer v vodstvu. Tako hrastniška raketa ni ubranila bronastega odličja s preteklega SP v francoskem Pauju, sicer pa je bil 35-letnik tudi že dvakratni svetovni prvak iz let 2009 in 2011. Na brazilskem SP si je zlato priveslal Nemec Hannes Aigner, srebro Čeh Jiří Prskavec, bronasto odličje pa je romalo za vrat Pavla Eigla iz Rusije. Kauzer, v finale je prišel s petim časom polfinala, je za zmagovalcem zaostal za 62,92 sekunde. »Dobro sem se počutil, bil sem zelo sproščen in osredotočen. Vožnja do padca vode je bila dobra, čoln mi je dobro tekel, bil sem ravno prav predrzen, da se nisem spravljal v večje težave. Na koncu, v zadnjih štirih vratcih, nas je kar nekaj zabluzilo, ne le jaz. Škoda, proga je le imela 24 vratc, start in cilj, tako da si moral do cilja odveslati tako, kot je treba. Vedel sem, da lahko kljub Aignerjevemu dobremu času tega izboljšam. Tokrat žal ni bil moj dan. Nimaš kaj. Življenje gre naprej. Bolje da se je to zgodilo letos, če sem lahko malce bolj optimističen, kot naslednje leto, ko se v Seu d'Urgellu pridobivajo olimpijske kvote,« je ocenil Kauzer.

Kragljeva najbolje na SP Slovencem se ni izšel niti prvi dan posamičnih finalnih bojev na SP. Kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič sta po odličnem polfinalnem nastopu, bila sta prvi in tretji, v finalu ostala brez odličja, zasedla sta sedmo in deveto mesto. Zmagal je Nemec Franz Anton pred Ryanom Westleyem iz Velike Britanije in Siderisom Tasiadisom iz Nemčije. Beni Savšek je branil lanski naslov svetovnega prvaka, a je tokrat na zelo zahtevni progi storil dva dotika in bil kaznovan s štirimi sekundami pribitka. Za zmagovalcem je zaostal za 7,14 sekunde. Božič je bil z enim dotikom in 8,95 sekundami zaostanka deveti. Oba sta imela pri prvem merjenju vmesnega časa najboljši izid, potem pa je sledil dotik pri desetih vratcih. Savšek se je proti koncu proge dotaknil še 20. vratc. »Poskusil sem odpeljati najbolje kot lahko. Na polovici proge se mi je začela lomiti vožnja, potem pa do cilja nisem našel pravega ritma. Spodnji del je bil slab, nimam kaj,« je navrgel 31-letni Savšek. »Nastop ni bil dober, to je dejstvo. Nekako sem moral za prvimi protitočnimi vratci malce pohiteti in potem sem vso progo lovil ritem, ki mi ga do konca ni uspelo najti. Še enkrat v tej sezoni sem razočaran. Težko je, potem ko si res dobro pripravljen in skozi vse tekmovanje rasteš, potem pa v finalu, ko naj bi pokazal še tisti kanček več, se ti zaradi nekih malenkosti nastop podre. Sezone je konec, treba je dvigniti glavo in iti naprej,« je povedal 27-letni Božič. Kajakašica Urša Kragelj pa je v finalu med posameznicami, potem ko je bila v polfinalu druga, pristala na nehvaležnem četrtem mestu. Usodna zanjo so bila 13. vratca, kjer je zaradi dotika dobila dve sekundi pribitka. Zlata je postala Avstralka Jessica Fox, srebrna Britanka Mallory Franklin, tretja pa je bila Nemka Ricarda Funk. Kragljeva je za kolajno na koncu zaostala za 91 stotink. »Tudi četrtega mesta sem zelo vesela kljub temu rahlemu dotiku, ki mi je vzel stopničke. Res sem se borila po najboljših močeh. Takoj bi šla še enkrat na start in ponovila vožnjo, a je žal ne morem,« je povedala Kragljeva po svoji najboljši uvrstitvi na svetovnih prvenstvih. Ko je prispela na cilj, je bila še tretja, za njo pa je nastopila le še Funkova in na koncu Slovenko zrinila na četrto mesto. »Škoda, da mi sreča ni bila naklonjena, a tako pač je. Borila sem se in verjamem, da bo drugič sreča na moji strani,« je še povedala 30-letna slovenska kajakašica.