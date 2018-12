Bø zmagovalec pokljuškega zasledovanja, Fak 22.

SREDNJA VAS V BOHINJU – Norvežan Johannes Thinges Bø je zmagovalec zasledovalne tekme za svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki. Po fotofinišu je premagal Francoza Quentina Fillona Mailleta. Tretji je bil Rus Aleksander Loginov. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak na 22. mestu. Miha Dovžan je bil 49. Mlajši od bratov Bø je imel pred zadnjim streljanjem v stoječem položaju 48 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem, a si je privoščil dva zgrešena strela. Loginov je zadel vse tarče in v zadnji krog krenil z nekaj metri prednosti pred njim. Bø je do konca tekme pokazal, da je ta trenutek med najhitrejšimi tekači med biatlonci. Na 12 kilometru je že bil pred Loginovom, ki je tik pod vrhom zadnjega vzpona še padel.



Bø je tekmo končal s tremi zgrešenimi streli in 0,1 sekunde prednosti pred Mailletem, ki je zadel vseh 20 tarč. Loginov je zaostal 1,9 sekunde. Fak je zgrešil en strel, zaostal pa je minuto in 57 sekund. Dovžan je dobro uvrstitev zapravil na zadnjem strelskem postanku, ko je zgrešil trikrat. Na koncu je zaostal 4 minute in 18 sekund.



Ob 14.45 bo na Pokljuki še ženska zasledovalna tekma, vendar brez Slovenk.