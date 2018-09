Bodo vijolični potegnili maksimum iz rumenih?

Rudar lovi priključek v Kranju

Pari 9. kroga: Gorica - Krško (glavni sodnik Mihael Antić; danes ob 18. uri), Maribor - Domžale (Damir Skomina; danes ob 20.15), Triglav - Rudar (Rade Obrenović; jutri ob 14. uri), Celje - Mura (Matej Jug; jutri ob 16. uri), Olimpija - Aluminij (Roberto Ponis; jutri ob 18.15).

Prva liga Telekom Slovenije

1. Maribor 8 6 2 0 26:4 20

2. Olimpija 8 4 2 2 15:8 14

3. Aluminij 8 4 1 3 14:13 13

4. Gorica 8 3 4 1 10:10 13

5. Domžale 8 3 1 4 11:12 10

6. Mura 8 2 3 3 13:12 9

7. Triglav 8 2 3 3 10:17 9

8. Celje 8 1 5 2 9:11 8

9. Krško 8 1 4 3 4:8 7

10. Rudar 8 1 1 6 5:22 4

Ljubljana – Koliko evropske kakovosti bomo videli drevi na zelenici Ljudskega vrta, kjer se bosta pomerila vodilni Maribor in petovrščene Domžale, ki so si v prejšnjem krogu privoščile hud spodrsljaj na domačem stadionu, ko so izgubile s kranjskim Triglavom? Kakšno vlogo je pri tem šoku imela odsotnost bolnega trenerja, bomo morda spoznali že danes. Strateg rumenih se je medtem pozdravil in bo danes vodil svoje varovance z roba igrišča. Vijoličnega poveljnikain njegove bojevnike zanima izključno zmaga, toda daleč najbolj učinkovita zasedba z najbolj trdno obrambo (26:4), ki po osmih krogih še ne pozna poraza, v boj ne bo krenila lahkomiselno. Milanič v zvezi z Domžalami opozarja: »Treba je razlikovati točkovni izkupiček in njihove predstave, tega ne smemo metati v isti koš. Domžalčani imajo manj osvojenih točk, kot bi si želeli, toda niso odstopili od načina igre. Še zmeraj so hitri, z veliko dinamike v igri. Imajo kakovost in spoznanje, da rezultati ne odražajo njihove prave podobe, nas ne bo zavedlo. Še vedno so dobra ekipa, le z nekoliko drugačnim kadrom. Nekaterih odhodov jim ni uspelo tako hitro nadomestiti, kot so si želeli.« Manjkal bozaradi težav s trebušnim zidom.Domžalčani so v zadnjih štirih krogih osvojili le točko. Zasuk je torej nujen, čeprav se prenovljeno moštvo še ni povsem uigralo. »Če se ozremo na začetek sezone, lahko vidimo, da je v začetni enajsterici polovica novih nogometašev. Pozna se že ena ali dve spremembi v moštvu, kaj šele pet ali šest. Vsi novinci, ki so se nam pridružili, so odlični nogometaši, a potrebujejo čas, da se privadijo na nas in seveda tudi obratno. Imamo kakovost, odlično delamo, tako da sem prepričan, da bomo kmalu spet z nasmeški odhajali z zelenic,« meni prvi zvezdnik ekipe, ki je izpostavil dodaten motiv na gostovanju v mestu ob Dravi: »Morda je celo dobro, da nas čaka gostovanje v Ljudskem vrtu. Maribor namreč s svojo kakovostjo in ugledom iz vsakega tekmeca izvleče maksimum. Vemo, da so naši naslednji nasprotniki v odlični formi, kažejo zanesljive predstave, dosegajo veliko zadetkov in so zasluženo prvi. A imamo tudi mi kakovost, predvsem pa željo, da se jim zoperstavimo.« Rumeni vlogo favorita na papirju prepuščajo Mariborčanom, podobno razmerje moči je tudi v drugih dvobojih, kjer pa gostje ne bodo nič kaj manj motivirani, da dosežejo uspeh.