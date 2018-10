Angolki potegnili tigrice za nos in jo poceni odnesli

Tudi Ribnica in Gorenje

Konec tedna bodo v Evropi igrali tudi rokometaši Rika Ribnice in Gorenja, pred njimi sta prvi tekmi drugega kroga v pokalu EHF. Ribničani bodo danes ob 19. uri gostili islandski Selfoss, Velenjčani pa jutri ob 17. uri poljsko ekipo Gwardia iz Opol.

Francozinja v Krimu

LJUBLJANA – Vodstvo rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, tega danes ob 17.30 v četrtem krogu lige prvakov čaka gostovanje v Szegedu, je hitro popolnilo praznino, ki je nastala po odhodu levega zunanjega igralca. V mesto pod Starim gradom je prišel dolgoletni francoski reprezentant. Tridesetletni ostrostrelec je bil od lani član Veszprema, v nadaljevanju te sezone pa bo kot posojeni igralec nastopal za 22-kratne slovenske prvake. Gre za igralca z renomejem, v Franciji je klubsko nosil dresa najmočnejših zasedb Montpellierja in Paris Saint-Germaina, z izbrano vrsto galskih petelinov pa je osvajal zlata odličja na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih. »Igranje za Celje Pivovarno Laško se mi je zdelo dobra priložnost. Je mlada in zelo dobra ekipa, ima ambiciozne cilje. Prav tako verjamem, da se bom v Celju znova vrnil na reprezentančno raven, kar je eden od osebnih ciljev,« je navrgel Accambray. Nove okrepitve se je razveselil tudi trener: »Imamo ozek igralski kader, ki se je zaradi zadnjih poškodb še razredčil. Ker igramo v napornem ritmu sreda-sobota, je za nas pomemben vsak igralec.« O naslednjem tekmecu Szegedu, zanj igrajo tudi Slovenciin, je povedal: »Igra močno sloni na podajah na krožnega napadalca, a madžarska ekipa ima tudi širino, ki ji omogoča raznoliko igro, ustvarjanje igre pa se vrti okoli Bombača. V prvih treh krogih ni blestela, a s trdno obrambo vseeno zmagala in tako poskrbela za svoj najboljši začetek v ligi prvakov.«Tudi rokometašice bodo začele tekmovanje v ligi prvakinj, ljubljanski Krim Mercator bo za uvod v skupini C prav tako gostoval na Madžarskem, pri evropskih klubskih prvakinjah iz Györa. Tekma bo drevi ob 19.30. Krim igra v skupini C, v kateri sta še nemški Thüringer in hrvaška Podravka, Ljubljančanke se bodo bojevale za drugo oziroma tretje mesto, ki prinašata preboj v drugi del tekmovanja. Glavna novica na Krimu je usoda nesojenih okrepitev, angolskih reprezentantkin. »Dobili smo uradno odločitev Mednarodne rokometne zveze. Obe igralki so zaradi dvojne pogodbe suspendirali, a smo izjemno razočarani nad višino kazni. Kaznovani sta le za en mesec, prejeli pa sta tudi nizko denarno kazen. Imamo še možnost pritožbe, a na to zgodbo želimo čim prej pozabiti. Zavihali smo rokave in se podali na lov za ostrostrelkami, ki bi naši zunanji vrsti olajšale delo. Rešitev smo našli v francoski reprezentantki, desni zunanji igralki, ki je v Ljubljani že opravila teste, čakamo le še na dokončno potrditev in podpis pogodbe,« je o problematiki povedala članica izvršilnega odbora. Francozinja bo zaradi rojstva otroka Krimu na voljo v poznejših tekmah.je na reprezentančnem dvoboju proti Srbiji utrpela zlom nosu, a bo s posebno zaščitno masko zaigrala v Györu,pa bo po poškodbi pravšnje pripravljena čez mesec dni.