Tekma All Stars LeBronovemu moštvu, Dončić za zmagovalce prispeval 8 točk

​Izid tekme All Star

LeBron — Janis 157 : 155 (53 : 41, 30 : 51, 41 : 41, 33 : 22)



* Dvorana United Center, gledalcev 20.917



* LeBronovo moštvo: LeBron James (LA Lakers) 23, Anthony Davis (LA Lakers) 20, Kawhi Leonard (LA Clippers) 30, Luka Dončić (Dallas) 8, James Harden (Houston) 11, Ben Simmons (Philadelphia) 17, Nikola Jokić (Denver) 5, Jayson Tatum (Boston) 6, Chris Paul (Oklahoma City) 23, Russell Westbrook (Houston) 6, Domantas Sabonis (Indiana) 6, Devin Booker (Phoenix Suns) 2



* Janisovo moštvo: Janis Adetokumbo (Milwaukee Bucsk) 25, Joel Embiid (Philadelphia) 22, Pascal Siakam (Toronto) 15, Kemba Walker (Boston) 23, Trae Young (Atlanta) 10, Khris Middleton (Milwaukee) 5, Bam Adebayo (Miami) 8, Rudy Gobert (Utah) 21, Jimmy Butler (Miami) 4, Kyle Lowry (Toronto) 13, Brandon Ingram (New Orleans) 2, Donovan Mitchell (Utah) 7

Moštvoje s 157 : 155 premagalo ekipov napetem obračunu na tekmi vseh zvezd NBA.je dosegel 8 točk in prispeval 4 podaje, postal pa je drugi Slovenec po Goranu Dragiću leta 2018 z nastopom na tem spektaklu.Luka je bil tudi najmlajši član prve peterke na tovrstnih tekmah po Jamesu, ki je bil leta 2005 star 20 let in en mesec, Luka pa bo svoj 21. rojstni dan praznoval konec meseca. Tekma se je zanj začela z lepima podajama Jamesu in, prve točke pa je dosegel z atraktivnim zabijanjem. Za igralca tekme je bil proglašen, ki je dosegel 30 točk.