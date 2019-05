Ali so Švedi nalašč izgubili z Rusi?

LJUBLJANA – Na Finskem in Švedskem se bo danes zvečer, ko bosta v Košicah prekrižala palice velika hokejska rivala s severa Evrope, ustavil čas. Odkar je znano, da se bosta večna tekmeca pomerila že v četrtfinalu 83. svetovnega prvenstva na Slovaškem, se v teh dveh državah govori le še o tem dvoboju, pri čemer ne manjka takšnega in drugačnega medsebojnega zbadanja.



V provokacijah letos vodijo Švedi, čeprav se na zadnji tekmi skupinskega dela, na kateri so proti Rusom klonili s 4:7 (zaostajali so že z 1:6 in 2:7), niso predstavili v najboljši luči. Kljub temu pred večnim nordijskim derbijem kipijo od samozavesti. »Zmagali bomo, o tem ni niti kančka dvoma!« je napovedal švedski zvezdnik William Nylander, ki s 17 točkami (5 golov + 12 podaj) vodi na lestvici strelcev na SP. S 23-letnim napadalcem kluba Toronto Maple Leafs, ki se je rodil v Calgaryju, se strinja tudi Mats Wennerholm, novinar stockholmskega časnika Aftonbladet. »Finska nima nobenih možnosti za uspeh proti našim trem kronam, ki bodo dobile ta dvoboj, četudi bodo morale zanj v nasprotju s tekmeci potovati na drugi konec Slovaške,« je zapisal Wennerholm, prepričan o zmagi svojih Švedov, sploh ker finski čudežni deček Kaapo Kakko po sijajnem startu v prvenstvo na zadnjih treh tekmah ni dosegel nobene točke.



Po katastrofalni predstavi branilcev lovorike proti Rusom (drugo tretjino so izgubili s kar 0:6) se je sicer pojavilo namigovanje, da so nalašč izgubili, ker naj bi si v četrtfinalu za tekmece želeli prav Fince. A jih je vratar Henrik Lundqvist nemudoma ovrgel. »To je navadno sranje!« je besno odvrnil 37-letni čuvaj mreže iz Åreja. Da so govorice iz trte izvite, bi lahko sklepali tudi po odzivu švedskega selektorja Rikarda Grönborga, ki po tekmi z Rusijo v televizijskem studiu SVT ni želel voditeljici Marie Lehmann odgovoriti na vprašanje o vzroku za obupno igro njegovih izbrancev v drugi tretjini. »Postavlja vprašanja, potem pa mi skače v besedo in ne pusti, da bi razmislil in odgovoril,« se je izgovarjal 50-letni trener iz Huddingeja, potem ko se je nanj v domovini vsul plaz kritik zaradi nevljudnega vedenja.



Kakor koli že; Finci, ki imajo v svojih vrstah le dva igralca iz NHL (Švedi kar 21!), vlogo favoritov prepuščajo sosedom, a to še zdaleč ne pomeni, da se vdajajo v usodo. Kot poudarjajo v en glas, bodo proti večnim tekmecem grizli kakor levi in naredili vse, da bi napredovali v polfinale. Suomiji so z nepričakovanim torkovim porazom z Nemci (2:4) izpustili iz rok prvo mesto, s katerim bi se v četrtfinalu izognili trem kronam. »S takšnimi napakami, kakršne smo si privoščili proti Nemčiji, seveda ne moremo ugnati Švedske, toda porazi so pogosto poučnejši kot zmage,« je pred sosedskim obračunom poudaril finski selektor Jukka Jalonen.