Ciper pravšnji tekmec za zadnje dejanje

BRDO PRI KRANJU • Boj za svetovno prvenstvo v Katarju bo konec tedna dosegel spektakularen zaključek tudi v slovenski skupini H, toda ne v Stožicah, temveč v Splitu. Spektakularen je bil že četrtkov uvod v nedeljski (15.00) vrhunec ciklusa: na treh tekmah je padlo 18 golov oziroma neverjetnih šest na tekmo, del privlačnega večera je bila tudi Slovenija, ki je v Trnavi iztržila točko.

Slovo od zahtevnega leta in neuspešnega ciklusa selektorju Matjažu Keku in njegovim adutom ponuja tekmeca, s katerim imajo odprt najvišji možen račun. Prav Ciper je marca pomenil popolno streznitev Slovencev, ki so na krilih zgodovinske zmage nad Hrvaško poskušali igrati odprto v Sočiju in ostali praznih rok, nato pa doživeli razpad sistema na tretji tekmi v tednu – v Nikoziji.

Kek: Vidim realni optimizem

V nadaljevanju je Slovenija igrala po načelu toplo-hladno, pri čemer je bila večkrat bližje ledišču kot vrelišču. Nazadnje v Trnavi ni bilo slabo, Kekovi so zabili štiri gole, četudi se je končalo z delitvijo plena. Prvega iz mojstrskega nasprotnega napada Mihe Zajca in Andraža Šporarja, drugega je po šolsko izvedenem kotu Josipa Iličića dosegel Miha Mevlja, slovaška gola pa gresta na račun Mihe Blažiča – morda je bil v 57. minuti prestrogo izključen, Slovaki pa so dobili 11-m – in Jureta Balkovca, ki je »mojstrsko« odložil žogo slovaškemu strelcu Davidu Strelcu za končnih 2:2.

»Gotovo premoremo kakovost za igro na visoki ravni, to smo dokazali tudi v Trnavi. Upoštevaje naše želje v tem ciklusu pa se nam ni izšlo, saj za večji podvig potrebujemo stabilnost v igri. Tudi v Trnavi nismo imeli sreče, toda ne bežim od dejstva, da smo bili za večino nevšečnosti krivi sami,« je ocenil Kek, ki optimistično pogleduje v prihodnost: »Ne strinjam se, da igramo dobro le tedaj, ko nam tekma nič ne pomeni, proti Hrvaški smo dobro delovali na igrišču in zmagali. Vidim realni optimizem in dobro vzdušje v slačilnici. Starejši igralci so potegnili za sabo srednji rod.«

Naj fantje odigrajo zadnjo tekmo in nato opravimo analizo, ki ne bo enostavna, šteje tudi končna uvrstitev Slovenije – razlika med tretjim in četrtim mestom je velika, ključna pa bo že v ciklusu bojev za euro 2024.

Elsner vodi najdražjega Ciprčana

Nedeljski tekmec Slovenije prihaja v Stožice očitno razrvan, saj je pokasiral v St. Peterburgu šest golov (6:0). »Nedavni poraz z Malto nas je presekal, odtlej smo šli le navzdol,« je priznal najdražji ciprski nogometaš Konstantinos Laifis, 28-letni štoper, ki ga v belgijskem Standardu vodi slovenski trener Luka Elsner. Večje opozorilo predstavlja krajša analiza njihovega selektorja Nikosa Kostenoglouja: »Ena napaka nas je stala pozitiven rezultat, do drugega gola nismo bili slabi.« Rusi bi radi pozabili prvi polčas na stadionu Zenita, saj so bili v tekmi s prijateljsko državo nemočni, kanonada je sledila šele v nadaljevanju tekme (posest žoge 57:43, streli na vrata 12:1 za Rusijo, koti 3:4 za Ciper). Ciper v Stožicah (15.00) ne bo padel sam, že prvi dosežen gol Šporarja, Iličića ali Zajca pa bi ga nemara zlomil.

Miha Zajc je bil prvi akter večera, ob doseženem golu je občasno opozoril nase tudi v obrambi. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Morebitni enajsterici, Slovenija (4-2-3-1): Oblak; Balkovec, Mevlja, Bijol, Stojanović; Lovrić, Kurtić; Verbič, Zajc, Iličić; Šporar; Ciper (3-4-3): Demetriou; Laifis, Soteriou, Karo; N: Ioannou, Kastanos, Artymatas, Psaltis; Papoulis, Sotiriou, Tzionis; sodnik: Sergej Ivanov (Rusija). Jernej Suhadolnik