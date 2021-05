Chelsea drugič osvojil prestižno ligo prvakov

Nogometaši angleškega Chelseaja so zmagovalci lige prvakov v sezoni 2020/21. Londončani so elitno klubsko tekmovanje osvojili drugič v zgodovini, potem ko so v finalu v Portu z 1 : 0 premagali Manchester City. Zmagoviti zadetek je padel v 42. minuti, dosegel ga je NemecLondončani imajo za seboj zares pestro sezono, kdo bi si mislil, da se bodo po začetnih težavah in menjavi trenerja zavihteli na evropski vrh. Po odhodujanuarja letos je moštvo prevzel Nemecl, ki so ga okoli božiča odslovili pri PSG, odtlej pa se je krivulja Chelseaja obrnila strmo navzgor. Tuchel je postal tudi prvi trener z zaporednima uvrstitvama v finale lige prvakov z različnima kluboma. Lani je tja popeljal Parižane.Za Chelsea je to drugi naslov po letu 2012, ko so v Münchnu ugnali Bayern po streljanju enajstmetrovk. Londonski modri so po zmagi postali eden od štirih klubov med evropsko elito z dvema naslovoma. To je uspelo še Benfici, Nottingham Forestu, Juventusu in Portu. Rekorder je Real Madrid s 13 naslovi.Že pred finalom je bilo jasno, da bodo angleški klubi osvojili 14. naslov. Liverpool je zmagal šestkrat, Manchester United trikrat, Nottingham Forest dvakrat in Aston Villa enkrat. Več naslovov imajo le Španci, in sicer 18. Manchester City, ki je prvič igral v finalu lige prvakov, ostaja pri eni evropski lovoriki, pokalu pokalnih zmagovalcev iz sezone 1969/70. So pa v tej sezoni sedmič osvojili angleško prvenstvo in bili najboljši v ligaškem pokalu.