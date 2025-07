Četrtkov večer za slovenske nogometne klube: Celjski cirkus gre naprej

V današnjem slovenskem nogometnem večeru v Evropi so edini domačini Celjani. Pokalni prvaki bodo v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij (20) za evropsko ligo gostili AEK iz Larnake. Na skrajnem severu Evrope v norveškem Stavangerju (19) se bo v 2. krogu konferenčne lige (KL) pri vodilnem moštvu norveške lige Vikingu preizkusil Koper. Gostoval (KL) bo tudi Maribor v dobri dve uri oddaljenem Paksu na Madžarskem (20).

Na stadionu Z'dežele ne bo dolgočasno, moštvo Alberta Riere je kot »leteči cirkus« s tekmovalnim presežkom. Ni le oskarjevsko spektakularno, tudi zmaguje. In na vse možne načine, praviloma tako, da kravžlja živce svojim navijačem.

Lanski ciprski izkušnji s prvakom Pafosom in v prejšnjih letih najboljšim Apoelom sta se izšli polovično. Pafos je bil močnejši v ligaškem delu tekmovanja v KL z 2:0, Celjani so bili v izločilnem boju boljši od velikana iz Nikozije. Doma so igrali 2:2, v gosteh so zmagali z 2:0.

AEK me bolj kot na Pafos spominja na Apoel.

»Gremo na zmago«

Riera, vselej natančen pri analizah tekmecev in svojega moštva, je takoj opazil podobnosti. »AEK me bolj kot na Pafos spominja na Apoel,« so videle Špančeve oči, kar pomeni, da je Celje v vlogi favorita. Po tem, kako se Celjani na igrišču lotevajo tekmecev in se jim prav veliko ne podrejajo, je tudi igralcem že vcepil prepričanje, da šteje le zmaga.

»Gremo na zmago. Igralcem sicer že ves čas ponavljam, da lahko igramo s komerkoli,« je bil jasen Španec.

AEK je bil v minulem domačem prvenstvu kot Celje, osvojil je četrto mesto in pokalno lovoriko. Med starimi znanci je tudi poletna okrepitev iz Srbije, nekdaj igralec Olimpije ter Maribora Đorđe Ivanović. Glavni sodnik bo Francoz Bastien Dechepy.