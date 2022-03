Cene v drugi seriji skočil na peto mesto

Norvežan Marius Lindvik je zmagovalec tekme svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Oslu. Na domači tekmi se je s tretjega mesta po prvi seriji prebil do zmage s 131 metrov dolgim drugim skokom. Za njim je 1,6 točke zaostal vodilni po prvi seriji Nemec Markus Eisenbichler, Zmagovalne stopničke je dopolnil še en Norvežan Robert Johansson, ki je v spremenljivih razmerah druge serije tja prišel s šestega mesta po polovici, za rojakom je zaostal 2,7 točke.

Pet točk za njim in 7,7 točke za zmagovalcem je zaostal Cene Prevc, ki je po 127,5 metra v prvi seriji v drugi dosegel 132 metrov in z 11. še prišel do končnega petega mesta.

Po prvi seriji so imeli slovenski skakalci slabše izhodišče, saj ni bilo nikogar med deseterico. A v nadaljevanju tekme so na razplet vplivale tudi spremenljive vetrovne razmere. Dobro jih je izkoristil predvsem Cene Prevc, ki je, podobno kot pred njim Karl Geiger (Nemec je s 14. napredoval na sedmo mesto), poletel zelo daleč in napovedal, da bo uvrstitev precej popravil.

Drugi slovenski skakalci so ostali brez prve deseterice. Timi Zajc je sicer sledil zgledu Ceneta Prevca in v drugi seriji popravil uvrstitev za šest mest, a je imel z 19. mestom preslabo izhodišče, da bi lahko na koncu prišel višje od 13. mesta. Približno na istem je ostal Lovro Kos, ko je s 13. mesta po polovici zdrsnil na 15., slabše pa sta v drugo nastopila Anže Lanišek in Žiga Jelar ter tekmo končala na 23. in 27. mestu.

Neuspešna v slovenskem taboru pa sta bila Domen Prevc, ki je prvo serijo končal na 45. mestu, že v kvalifikacijah pa je z 59. mestom obtičal Anže Semenič.

V seštevku norveške turneje raw air vodi danes osmi Avstrijec Stefan Kraft pred Kobayashijem in Geigerjem. Cene Prevc je peti, za Geigerjem zastaja manj kot dve točki, za vodilnim Kraftom pa 28.

V seštevku sezone pa je na vrhu razmerje ostalo skoraj nespremenjeno, saj ima Kobayashi zdaj 1442 točk, Geiger pa 1375, najboljši Slovenec Lanišek je sedmi s 685, Cene Prevc pa deveti s 572.

Naslednja tekma, zadnja na norveški turneji, bo v nedeljo znova v Oslu.