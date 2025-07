Celjski nogometaši po maratonu preskočili prvo oviro

Nogometaši Celja so se na povratni domači tekmi prvega kroga kvalifikacij evropske lige z azerbajdžanskim Sabahom po podaljšku razšli z neodločenim izidom 3:3 (2:3, 1:1) in se uvrstili v naslednji krog. Celjska ekipa je na prvi tekmi pred tednom dni v gosteh zmagala s 3:2.

V deveti minuti so gostje povedli, ko je Joy-Lance Mickels po kotu zadel z glavo. Kljub temu so Celjani hitro izenačili, v 18. minuti je Kovačević po 11-metrovki, ki je sledila roki Dašdamirova, izenačil na 1:1. Do konca prvega polčasa so domači imeli nekaj priložnosti, najboljšo je v podaljšku zapravil Kovačević.

V 49. minuti je Damjan Vuklišević po kotu z desne strani z močnim strelom poskrbel za vodstvo 2:1. V 63. in 64. minuti pa je Mickels dosegel dva gola, prvi z glavo, drugega po odbitku. Tretji gol je bil sprva razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, vendar ga je VAR potrdil. Celjani so do izenačenja prišli v podaljšku. V 108. minuti je Rus Nikita Josifov iz bližine po podaji Kotnika z leve strani izenačil na 3:3.