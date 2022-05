Celje Pivovarna Laško postali državni prvaki

Celjani so na paradi prvakov, kot so v knežjem mestu poimenovali današnji dogodek, po pričakovanju na kolena položili tekmece iz Ivančne Gorice in ligo NLB končali na prvem mestu s štirimi točkami prednosti pred drugouvrščenimi Trebanjci.

Celjski rokometaši so v tej sezoni osvojili že 25. naslov državnih prvakov, od slovenske osamosvojitve pa so le šestkrat ostali brez laskave lovorike. Štirikrat so se naslova veselili Velenjčani v sezonah 2008/09, 2011/12, 2012/13 in 2020/21, po enkrat pa Prulčani v sezoni 2001/02 in Koprčani v sezoni 2010/11.

Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića so tekmo začeli rezervirano, po zaostanku s 4:8 pa so dvignili raven svoje igre in hitro izenačili na 8:8, na veliki odmor pa odšli s prednostjo 16:15.

V drugem polčasu so malce bolj odločno pohodili »stopalko na plin« in razveselili 1200 gledalcev. V 49. minuti so povedli z 29:22 in jasno je bilo, da bo zmaga ostala v Celju. Zasedba iz Zlatoroga je v tej sezoni dosegla 24 zmag in neodločen izid, izgubila je le v Trebnjem.

V štajerski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tim Cokan z 11 goli, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 12 obramb. V dolenjski je Simon Vidmar dosegel šest zadetkov, vratar Jernej Mlakar pa je zaustavil 14 strelov.