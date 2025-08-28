Celje na Češkem brani prednost z 1:0
S kančkom običajnega in delno opravičenega pompa Alberta Riere, toda s popotnico še ene imenitne prvenstvene predstave, so Celjani včeraj popoldne dopotovali na skrajni vzhod Češke v Ostravo. Drevi ob 20. uri bodo igrali najpomembnejšo nogometno tekmo sezone, kot jo je napovedal celjski Španec na trenerskem stolčku. Branili bodo prednost gola (1:0).
Vložek ni majhen, v primeru drugega zaporednega napredovanja v konferenčno ligo bo klub bogatejši za 3,17 milijona evra, navijači pa za jesenske evropske spektakle, ki navdušujejo tudi druge v Evropi. Celjani so doma zapravili priložnost za izdatnejšo zmago, toda praviloma so v gosteh še boljši.
Riera je sicer v prvi tekmi izgubil nesrečnega Marka Zabukovnika, toda še okrepil moštveni duh. Ob Zabukovniku je zadnji teden počival še najboljši strelec Franko Kovačević, ki je v velikem slogu izpeljal poldrugi mesec sezone. Če ne bo povsem nared, ima v Mateju Poplatniku napadalnega peklenščka. Glavni sodnik bo Grk Tasos Sidiropoulos.
Drugi slovenski klub v lovu za KL Olimpija je že od torka v Jerevanu. »Poskušali se bomo oddolžiti za slabo predstavo v Ljubljani,« je trener Erwin van de Looij dal vedeti, da še niso vrgli puške v koruzo. Ve, zakaj velja ohraniti tekmovalnost in upanje o senzaciji, čeprav so možnosti proti Noahu po domačem porazu z 1:4 minimalne in merljive v promilih.
Ni vseeno, kako se bodo zeleno-beli poslovili od Evrope. Denarja bo manj od pričakovanj, a dvig vzdušja in samozavesti pred nedeljskim velikim derbijem v Stožicah proti Mariboru lahko obrne krivuljo navzgor. Tekma bo začela že ob 18. uri. Glavni sodnik bo Latvijec Andris Treimanis.
