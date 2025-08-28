TEKMA SEZONE

Celje na Češkem brani prednost z 1:0

Drugi slovenski klub v lovu za KL Olimpija je že od torka v Jerevanu.
Fotografija: Albert Riera ima za gostujoče tekme vselej pripravljene še boljše taktične različice kot za domače. FOTO: Leon Vidic
Odpri galerijo
Albert Riera ima za gostujoče tekme vselej pripravljene še boljše taktične različice kot za domače. FOTO: Leon Vidic

G. N.
28.08.2025 ob 12:45
G. N.
28.08.2025 ob 12:45

Poslušajte

Čas branja: 1:59 min.

S kančkom običajnega in delno opravičenega pompa Alberta Riere, toda s popotnico še ene imenitne prvenstvene predstave, so Celjani včeraj popoldne dopotovali na skrajni vzhod Češke v Ostravo. Drevi ob 20. uri bodo igrali najpomembnejšo nogometno tekmo sezone, kot jo je napovedal celjski Španec na trenerskem stolčku. Branili bodo prednost gola (1:0).

Vložek ni majhen, v primeru drugega zaporednega napredovanja v konferenčno ligo bo klub bogatejši za 3,17 milijona evra, navijači pa za jesenske evropske spektakle, ki navdušujejo tudi druge v Evropi. Celjani so doma zapravili priložnost za izdatnejšo zmago, toda praviloma so v gosteh še boljši.

Riera je sicer v prvi tekmi izgubil nesrečnega Marka Zabukovnika, toda še okrepil moštveni duh. Ob Zabukovniku je zadnji teden počival še najboljši strelec Franko Kovačević, ki je v velikem slogu izpeljal poldrugi mesec sezone. Če ne bo povsem nared, ima v Mateju Poplatniku napadalnega peklenščka. Glavni sodnik bo Grk Tasos Sidiropoulos.

Drugi slovenski klub v lovu za KL Olimpija je že od torka v Jerevanu. »Poskušali se bomo oddolžiti za slabo predstavo v Ljubljani,« je trener Erwin van de Looij dal vedeti, da še niso vrgli puške v koruzo. Ve, zakaj velja ohraniti tekmovalnost in upanje o senzaciji, čeprav so možnosti proti Noahu po domačem porazu z 1:4 minimalne in merljive v promilih.

Ni vseeno, kako se bodo zeleno-beli poslovili od Evrope. Denarja bo manj od pričakovanj, a dvig vzdušja in samozavesti pred nedeljskim velikim derbijem v Stožicah proti Mariboru lahko obrne krivuljo navzgor. Tekma bo začela že ob 18. uri. Glavni sodnik bo Latvijec Andris Treimanis.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nogomet Celje Olimpija

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Slovenec (77) prodajal strupeno marmelado, dva končala v bolnišnici. Policija ga je aretirala
Poglejte čarobno lokacijo, kjer se bosta poročila Robert Golob in Tina Gaber (FOTO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Komentarji:

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Slovenec (77) prodajal strupeno marmelado, dva končala v bolnišnici. Policija ga je aretirala
Poglejte čarobno lokacijo, kjer se bosta poročila Robert Golob in Tina Gaber (FOTO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

Izbrano za vas

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.