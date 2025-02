Celjanom prija Evropa

Zdaj pa nad Lugano in za četrtfinale v konferenčni ligi. To je realnost Celjanov po redko videni nogometni učni uri v Nikoziji, kjer so spisali zgodovinski podvig in hkrati zamudili priložnost, da bi do vrha napolnili mrežo slovenskega vratarja Vida Belca, sicer najboljšega posameznika pri Apoelu.

Premagala sta ga le Armandas Kučys (45.) in Tamar Svetlin (51.). Švicarskega tekmeca bodo slovenski prvaki gostili šestega marca, teden pozneje, 13. marca, pa bodo gostovali. V primeru napredovanja se bodo v četrtfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja Panathinaikos – Fiorentina.

Če so v taboru Olimpije po razpletu brez golov in skupnem porazu z 0:1 proti prvaku BiH Borcu iz Banjaluke še dolgo v noč razmišljali, kje, zakaj in kako (zgrešena enajstmetrovka, dve prečki, jalovo napadanje, poškodba Marcela Ratnika) se jim je zalomilo proti objektivno slabšemu tekmecu, toda v pravem trenutku v boljši formi, taktično spretnejšemu in srečnejšemu, se Celjani in Albert Riera zagotovo niso zadovoljili le z napredovanjem. Možnosti za nadaljevanje sanjske evropske sezone niso tako majhne, toda vloga favoritov pripada Luganu, še v minuli sezoni moštvu slovenskega reprezentančnega napadalca in prvega strelca Žana Celarja.

Vodilno moštvo v švicarskem prvenstvu je že mesec dni v polnem ritmu. V tem obdobju je odigralo šest tekem, tri je dobilo, eno izgubilo (1:2, St. Gallen). S prvim zasledovalcem Baslom, ki zaostaja za točko (41:42), se je klub iz mesta ob Luganskem jezeru na jugu Švice ob meji z Italijo (Lombardijo) razšel brez zmagovalca (2:2). V nedeljo bo Lugano gostoval pri prvaku Young Boys.

Vrhunec kroga v Spodnji Šiški Kako se bo po evropskem razočaranju odzvala Olimpija? To je osrednja uganka 22. kroga 1. SNL, ki se je začel z včerajšnjo tekmo Nafte proti Primorju. Zeleno-beli imajo k sreči v nedeljo v Domžalah (15.00) tekmece po meri. Današnji derbi (13.00) za Evropo v Spodnji Šiški, kjer bodo gostovali Koprčani, je vrhunec kroga. V Ljudskem vrtu danes (15.00) gostujejo Sobočani, v Celju pa v nedeljo Radomljani (17.30).

Albert Riera: Igrali so z nasmeškom

Zakaj so Celjani in Riera lahko optimisti? Naposled so ujeli sozvočje med napadanjem in branjenjem: v napadu so bili standardni in še premalo (?!) učinkoviti, v obrambi pa naposled kompaktni, uglašeni, disciplinirani in niso dopustili veliko priložnosti. V seštevku so bili za razred boljši od ciprskih tekmecev in so uprizorili eno od najbolj spektakularnih predstav kakšnega od slovenskih klubov v gosteh v Evropi.

Celjani so v Nikoziji uprizorili izvrstno predstavo in bili nagrajeni z napredovanjem v osmino finala konferenčne lige. FOTO: NK Celje/facebook

»Ob porazih odkrivaš pravi obraz. A mi smo ves čas delali enako. Vesel sem za igralce, zaslužili so si, saj doslej za letošnje igre niso bili nagrajeni. Naposled smo združili odlično predstavo in izid. Ta ni najpomembnejši, temveč to, da smo tekmo zaključili z žogo. Tekmeca smo stiskali do konca, kot da bi bilo še 0:0. Fantje so igrali z nasmeškom in to je moja sreča,« si je dal duška Albert Riera, karizmatičen in vztrajen v svoji filozofiji. Majorčan je največ dosegel s tem, da so mu igralci tudi po vseh nesrečnih razpletih verjeli in zaupali.

Kučys tretji strelec, Sešlar najboljši asistent

Ne le navdušujoče predstave, Celjani so se odlikovali tudi v posamičnih prvinah. Armandas Kučys je Apoelu zabil tri gole in je skupno s petimi na tretjem mestu najboljših strelcev v konferenčni ligi. Za najboljšima zaostaja le za gol. Z 20 streli je Aljoša Matko na osmem mestu, z naskokom najboljši podajalec pa je Svit Sešlar. Konjičan je zbral sedem asistenc, tri več od prvega zasledovalca. Nezanemarljiv je tudi dosedanji denarni izkupiček Celjanov, ki se bliža šestim milijonom evrov.

Celjane do prvega marčevskega dvoboja v konferenčni ligi čaka peklenski ritem na domači fronti, na kateri so od kandidata za prvaka postali lovci na evropsko vozovnico: v nedeljo igrajo ligaški dvoboj z Radomljani, sredi tedna v osmini finala pokalnega tekmovanja gostijo ambicioznega drugoligaša iz Sežane, za konec in pred prvo tekmo osmine finala konferenčne lige pa bo še veliki prvenstveni derbi v Stožicah. Razlogov za slavje še ni.