Celjani so se v Domžalah ogrevali za Mariborčane

V soboto pod Lendavskimi goricami v 27. krogu 1. SNL ni bilo mogoče igrati nogometa zaradi prevelike količine dežja na igrišču, v Domžalah so slovenski prvaki Celjani dosegli, kar so želeli: z minimalno zmago so zadržali stik s Koprčani in po dveh tednih premora preverili, ali so še v evropski formi.

V kakšnem stanju so, ali bi morali biti, je za trenerja Alberta Riero ključnega pomena: v sredo s četrtfinalnim pokalnim dvobojem proti Mariborčanom v Ljudskem vrtu začenjajo peklenski ritem derbijev, nadaljevali ga bodo v nedeljo proti Bravu v Spodnji Šiški, zaokrožili pa naslednji četrtek s prvo četrtfinalno tekmo v konferenčni ligi v Celju proti Fiorentini.

46 tekem so Celjani že igrali v tej sezoni, 26 v 1. SNL, 18 v Evropi in dve v pokalu Pivovarna Union.

»Stvar je jasna, moramo zabiti čim več golov, kolikor jih je mogoče, da se tekma ne bi zapeljala v napačno smer. Izid 1:0 je še vedno odprt, na tako hitrem igrišču se lahko hitro zgodi kaj nepredvidljivega. Bilo je veliko 'drugih' žog na sredini igrišča, iz katerih bi lahko tekmeci ustvarili veliko nasprotnih napadov. Zadovoljen sem bil z obrambnim delom igre, s tem, da smo se po izgubljeni žogi odlično odzvali. Rad vidim, da so igralci lačni, ko je treba znova priti do žoge. Domžalčanom nismo dovolili veliko priložnosti,« je bil Riera v svojem slogu zelo analitičen po znova nemirni tekmi. Celjani so v Domžalah prelahko zapravljali priložnosti in veliko slabše gostitelje ohranjali pri upanju.

Veliko tekem terja davek

Toda Celjani imajo še največ težav z igralskim kadrom – navkljub dolgi klopi. Poškodbe redčijo njihovo selekcijo, ne le na Armandasa Kučysa, Riera v Domžalah ni mogel računati niti na Egora Pruceva in Aljošo Matka.

V Lendavi 16. aprila Izidi 27. kroga: Koper – Mura 1:0 (600, Matondo 41.), Domžale -– Celje (250, Kvesić 11.), Primorje – Kalcer Radomlje, Olimpija -– Bravo večerni tekmi, Nafta – Maribor preložena na 16. april. Vrstni red strelcev: 12 – Florucz (Olimpija), 11 – Vizinger (Mura), 10 – Poplatnik (Bravo), Kučys (Celje), Šturm (Domžale). Pari 28. kroga: Nafta – Mura, Koper – Radomlje (oba 5. aprila), Primorje – Olimpija, Bravo – Celje, Domžale – Maribor (vsi 6. aprila).

»To je zelo lahko, nimamo sreče. Sešlar je prišel z reprezentance poškodovan. Je igral, a ni treniral, Kučys je avt. Prve tri mesece smo igrali brez Žana Karničnika, prav tako Marka Zabukovnika. Da, imamo veliko poškodb, ampak razlog ni sreča, v tej sezoni bomo igrali več kot 60 tekem. V Evropi bomo s Fiorentino igrali 20 tekem, igrali še enkrat več kot drugi tekmeci v Sloveniji. To je tako enostavno, več ko igraš, več tvegaš poškodb. Prav tako imamo sedem reprezentantov. To je veliko stvari, veliko lepih, ker, če me vprašate, jaz bi rad igral igral v vseh tekmovanjih,« je bil iskriv Španec, ki dobro ve, koga bo moral v slovenskem prvenstvu premagati, če bo želel Celjane tudi v naslednji sezon voditi v Evropi.

Zgrešena enajstmetrovka ni bila usodna

Prvi in glavni tekmeci so Koprčani, ki so v Slaviši Stojanoviću dobili izkušenega trenerja. Začel je z minimalno zmago, toda zasluženo. Zgrešena enajstmetrovka najboljšega strelca Denija Jurića ni bila usodna, Sobočani so bili namreč preveč neambiciozni, da bi lahko upali na srečnejši razplet.

Slaviša Stojanović je na klopi Koprčanov začel z zmago proti neugodni Muri. FOTO: Marko Feist

»Lepo je začeti z zmago, a bi si želel, da bi tekmo mirneje pripeljali do konca. Mura je neugoden tekmec, hkrati po pripravah ne veš točno, pri čem si. Po petnajstih letih sem se vrnil v 1. SNL in še spoznavam svoje moštvo ter vse druge tekmece,« je povedal povratnik v slovenski klubski nogomet Stojanović, za katerega bo preložena tekma s Celjani ena od najpomembnejših, če ne najbolj pomembna. Termin še ni določen, dokler bodo Celjani igrali v Evropi.