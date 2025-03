Celjani po enajstmetrovkah v zgodovinski četrtfinale

Nogometaši Celja so na povratni tekmi osmine finala v Thunu po enajstmetrovkah proti Luganu napredovali v zgodovinski prvi slovenski četrtfinale konferenčne lige. Celjani, ki so prvo tekmo dobili z 1:0, so danes sicer po podaljških zaostajali s 4:5, pri enajstmetrovkah pa so bili s 3:1 boljši od Švicarjev.

Celjski nogometaši so upravičili optimizem pred gostovanjem v Švici ter po drami izločili precej bogatejši Lugano. Zgodovinski četrtfinale je Celju tekmovalnem uspehu prinesel dodatnih 1,3 milijona evrov ter aprilski spopad z boljšim iz dvoboja med Fiorentino in Panathinaikosom Adama Gnezde Čerina.

Napeta tekma

Celjani so kljub odsotnosti Klemna Nemaniča začeli odločno, a v 7. minuti imeli srečo, da Anto Grgić iz kota ni zadel gola. Lugano je prevzel pobudo in v 21. minuti povedel z zadetkom Mohameda Belhadja Mahmouda. Celjani so izenačili v 40. minuti prek Svita Sešlarja, a so Švicarji hitro odgovorili z goloma Kutsiasa in Dos Santosa za 3:1.

V drugem polčasu je Tamar Svetlin v 54. minuti zadel prečko, nato pa v 68. minuti znižal na 3:2. Celjani so v 74. minuti zadeli prek Aljoše Matka, a iz prepovedanega položaja. Kutsias je v 80. minuti povišal na 4:2, Celjani pa so prek enajstmetrovke Kučysa izsilili podaljšek. V 97. minuti je Juanjo Nieto izenačil na 4:4, a je Lugano v 118. minuti prek Ousmana Doumbiaja prišel do 5:4 in enajstmetrovk. Pri teh sta dva Švicarja zgrešila, eno enajstmetrovko pa je Silva obranil. Edmilson, Sešlar in Karničnik pa so zelo zanesljivo opravili svoje delo za velik uspeh.

Tudi Stojinović in Žugelj v četrtfinalu

V nogometni konferenčni ligi so znani prvi štirje četrtfinalisti. Ob Celju so si mesto med najboljšo osmerico priigrali še Jagiellonia z Dušanom Stojinovićem, Djugarden z Ninom Žugljem, in dunajski Rapid.