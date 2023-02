Celjani na gostovanju v Kielu doživeli visok poraz

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tekmi 13. kroga lige prvakov na gostovanju izgubili z nemškim Kielom s 27:39 (15:17).

Celjski rokometaši so tako v skupini B v najelitnejšem evropskem tekmovanju zabeležili deseti poraz in s šestimi točkami ostajajo na sedmem mestu. Celjani tako ne morejo več ujeti šestega mesta, ki še vodi v osmino finala. Tja se je po današnji zmagi nad Elverumom uvrstil Aalborg, Szeged pa ima kljub tekmi manj štiri točke več od Celja.

Domačo premoč so rokometaši Kiela kronali s hitro prednostjo 4:2. A Celjani so kljub zaostanku v prvem polčasu še držali stik z Nemci. Po odmoru pa varovanci trenerja Alema Toskića niso več zdržali naleta domačih, ki so na koncu slavili visoko zmago.

V zadnjem krogu skupinskega dela bodo Celjani 1. marca gostili danski Aalborg. V prvem krogu na Danskem so bili domačini boljši s 36:32.