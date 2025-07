Celjani izpadli, Maribor in Koper končala evropsko sezono

Nogometaši Celja so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij evropske lige v Larnaki proti AEK izgubili z 1:2 (0:1). Prvi obračun se je prejšnji teden v Celju končal z 1:1. To pomeni, da je v 3. krog kvalifikacij evropske lige napredoval AEK.

Trener Celja Albert Riera je svoje fante na Ciper peljal optimistično razpoložene s poudarkom na tem, da imajo recept za zmago proti trdoživemu tekmecu. A se je ta danes pokazal za pretrd oreh. Celje večji del tekme v napadu ni pokazalo veliko, domači pa so znali unovčiti svoje priložnosti za napredovanje. Ciprčani, ki so v 1. krogu izločil Partizan, bodo v 3. krogu igrali proti zmagovalcu češko-poljskega dvoboja Banik Ostrava - Legia Varšava. Celjani, ki so uvodoma izločili Sabah, pa bodo v 3. krogu kvalifikacij konferenčne lige igrali proti poražencu švicarsko-romunskega obračuna Lugano - Cluj.

Ekipi sta v prvem polčasu pokazali nekaj napadalnih poskusov, a brez uspeha, pri čemer so bili domači nekoliko nevarnejši. V 42. minuti so gostitelji povedli po protinapadu, ki ga je z golom zaključil Yerson Chacon. Celjani so do odmora sprožili en nenatančen strel.

Mariborčani po remiju proti Paksiju končali evropsko pot Nogometaši Maribora so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo igrali neodločeno proti Paksiju in se poslovili od evropskih tekmovanj. Po remiju z 1:1 so v tretji krog napredovali Madžari s skupnim izidom 2:1 po zmagi na prvi tekmi. Isaac Tshipamba je z glavo mimo streljal v 33. minuti, zato pa je slabo minuto kasneje z desnico precej bolj natančno meril iz zahtevnega kota in premagal Adama Kovacsika na veselje navijačev v Ljudskem vrtu. Na drugi strani so v 56. minuti po lepi akciji izenačili Madžari. Kristof Papp je z Barno Tothom odigral dvojno podajo in nato z desnico z zavitim strelom premagal Ažbeta Juga z roba kazenskega prostora. Madžarski vratar je bil junak tudi v sodnikovem dodatku, ko je prosti strel Marka Španringa iz zahtevnega kota s konicami prstov preusmeril v vratnico in nazaj v polje. Kasneje je z močnim strelom z roba kazenskega prostora poskusil še Benjamin Tetteh, vendar nenatančno, s čimer so se Mariborčani poslovili od Evrope.

V nadaljevanju so domači ostali boljši nasprotnik. Nekdanji nogometaš Olimpije in Maribora Đorđe Ivanović je v 55. minuti izsilil kot, v 66. minuti pa je Angel Garcia po kotu zadel za 2:0. Ta zadetek je prebudil Celjane, ki so v 72. minuti prek Franko Kovačevića zadeli prečko, v 88. minuti pa znižali rezultat z zadetkom Maria Kvesića. Kljub pritisku v zaključku tekme Celjani niso uspeli izenačiti, napredovanje pa so si zagotovili domači.