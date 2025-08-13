Celjani igrajo za slovenske navijače

Vse gre kot po maslu in tako, kot si je zamisli Albert Riera. In tudi vodstvo Celja, ki ima grenko-sladki razlog za zaskrbljenost in ni povezan z jutrišnjo povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti Luganu (20.00). Celjani so svojo nalogo opravili že v Švici in si priigrali varno zalogo petih golov. Naslednji tekmec in zadnji za evropsko jesen bo zmagovalec dvoboja med dunajsko Austrio in Banikom iz Ostrave, ki je bil doma boljši s 4:3.

Vsaka celjska zmaga ali spektakularna nogometna predstava Španca bliža k odhodu v močnejši klub in zahtevnejšo ligo. Zato zanimanje ruskega velikana, moskovskega Spartaka, ni tako nedolžno, kot bi se zdelo na prvi pogled. Celjani, ki imajo glavnega plačnika v ruskem tajkunu z britanskim potnim listom Maksimu Deminu, lahko na hitro prejmejo klic z neprijetnim sporočilom. Uteha bi bila, da bi Rierova selitev k Spartaku, kjer se krepko maje trenerski stolček še enemu slovenskemu znancu, Srbu Dejanu Stankoviću, prinesla tudi nekaj evrov v klubsko blagajno. Ni nepomembno tudi to, da je Riera proti koncu igralske kariere igral v Rusiji, od koder prihaja tudi njegova soproga, in govori ruski jezik.

Albertu Rieri se res lahko le smeji. FOTO: Blaž Samec

Rierovega septembrskega ali oktobrskega slovesa – prej ne, ker bo s Celjani najprej izpeljal evropske kvalifikacije in zaokrožil vsaj prvo četrtino prvenstva – si želijo predvsem v taboru Olimpije in Maribora. Rierov ligaški načrt je namreč jasen in že znan, na domači fronti se šampionska pot tlakuje v prvih dveh mesecih. Celjani so bili z Riero tako prepričljivi že na začetku sezone 2023/24, ko so v prvi četrtini osvojili 23 točk od 27 in premagali največja tekmeca, sezono prej pa so zeleno-beli z Riero osvojili 24 točk od 27.

Kombinacija slovenskih fantov in tujcev

Za Celjane in njihovega natančnega trenerja je povratna tekma z Luganom najboljša možna preizkušnja za poletni finiš sezone, ki se bo zaokrožil s sedmim krogom v 1. SNL, 30. t. m., pred reprezentančnim odmorom. Lugano se ne bo vdal v usodo že pred prvim sodnikovim žvižgom, zaradi česar bo tudi Riera lahko vzdrževal motivacijo igralcev in njihov visoko tekmovalni naboj, hkrati pa bo lahko dal priložnost igralcem, ki se še niso povsem ujeli z njegovimi zahtevami.

Novi Olimpijin trener Erwin van de Looi (desno) bo imel v Albaniji v športnem direktorju Goranu Boromisi največjega navijača. FOTO: Voranc Vogel

Rierov selekcijski modus operandi je všečen za slovenske navijače. To spretni Majorčan ve, zato jih tudi poziva na prijeten četrtkov večer brez stresa. »V Evropi moramo biti vsi, ki imamo radi slovenski nogomet, enotni. Potrebujemo 'dvanajstega nogometaša', saj ima od vsakega uspeha slovenskega kluba v Evropi nekaj tudi slovenski klub in njegovi navijači,« je poslal Riera vabilo v Ljubljano, Maribor, Koper, Mursko Soboto ...

25 golov v devetih tekmah so zabili Celjani, prejeli devet.

Statistika ne laže, morda celo prikriva rušilno moč obnovljene celjske zasedbe, v kateri se je na začetku sezone v strelsko nenasitnega leva spremenil 26-letni Hrvat Franko Kovačević. Varaždinec zabija gole kot za stavo in je že pri desetih v osmih tekmah. Poraz v kvalifikacijah za evropsko ligo proti AEK iz Larnake je bil edini v prvem mesecu sezone, v kateri so Celjani igrali devet tekem, izgubili pa le eno. Razlika v golih je 25:9!

V vsem tem znova všečnem celjskem plesu na dveh frontah se ni mogoče izogniti Rierovim odkritjem. Ali odkritjem športnega direktorja Genadija Golubina: slovenski fantje ostajajo del uspešne zgodbe, »starim« silam so se pridružili še do včeraj neznani Gašper Vodeb, klubski otrok Florjan Jevšenak, oživljeni sprinter Danijel Šturm, v tujini vzgojeni vratarski adut Žan Luk Leban.