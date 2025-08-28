KONFERENČNA LIGA

Celjani do nove evropske jeseni

Brez čudeža v Armeniji, Olimpija končala evropsko pot.
Fotografija: Albert Riera. FOTO: Leon Vidic/Delo
Albert Riera. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij konferenčne lige v Ostravi premagali Banik z 2:0 (2:0). Izbranci Alberta Riere so se tako uvrstili v ligaški del tekmovanja, prejšnji teden so doma zmagali z 1:0.

Celjani, ki so lani igrali v četrtfinalu tekmovanja, bodo tudi v novi sezoni imeli priložnost za podoben uspeh. Ekipa Alberta Riere je z zgodnjima goloma Nikite Josifova in Žana Karničnika znova premagala bogatejšega češkega tekmeca in si zagotovila ligo. Slovenski pokalni prvak je z uvrstitvijo v skupinski del zaslužil več kot tri milijone evrov. Nasprotnike bodo izvedeli v petek ob 14. uri.

Čehi so začeli odločno, a v 10. minuti je Josifov z 18 metrov zadel za 1:0. V 21. minuti je po podaji Franka Kovačevića natančno zadel še Karničnik za 2:0. Kovačević je bil blizu tretjega gola v 35. minuti, Žan-Luk Leban pa je zanesljivo branil nevarne strele domačih. V drugem polčasu so imeli Celjani več priložnosti, med drugim tudi Danijel Šturm, ki je v 52. minuti zgrešil iz čiste priložnosti. Gostitelji so pritiskali, a Celjani so nadzorovali igro do konca. Leban je z obranami v 81., 82. in 95. minuti ohranil mrežo nedotaknjeno.

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Abovjanu izgubili proti Noahu z 2:3 (0:2) in se tako poslovili od evropskih tekmovanj. Armenci so že prejšnji teden v Stožicah zmagali s 4:1 in si priigrali ligaški del konferenčne lige.

Ljubljanskim nogometašem je v vetrovni Armeniji že v prvem polčasu odpihnilo upe na čudež. Ekipa je v prvih 20 minutah prejela dva zadetka, ki sta skupno prednost Noaha dvignila že na 6:1, na koncu pa imela skupni izid 7:3. Izbranci Erwina van de Looija so tako končali evropske nastope, že v nedeljo pa jih čaka novo pomembno popravljanje vtisa, saj bodo v domači ligi gostili večnega tekmeca iz Maribora.

Več iz te teme:

nogomet konferenčna liga Celje Albert Riera Olimpija

