Celjani do nove evropske jeseni

Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij konferenčne lige v Ostravi premagali Banik z 2:0 (2:0). Izbranci Alberta Riere so se tako uvrstili v ligaški del tekmovanja, prejšnji teden so doma zmagali z 1:0.

Celjani, ki so lani igrali v četrtfinalu tekmovanja, bodo tudi v novi sezoni imeli priložnost za podoben uspeh. Ekipa Alberta Riere je z zgodnjima goloma Nikite Josifova in Žana Karničnika znova premagala bogatejšega češkega tekmeca in si zagotovila ligo. Slovenski pokalni prvak je z uvrstitvijo v skupinski del zaslužil več kot tri milijone evrov. Nasprotnike bodo izvedeli v petek ob 14. uri.

Čehi so začeli odločno, a v 10. minuti je Josifov z 18 metrov zadel za 1:0. V 21. minuti je po podaji Franka Kovačevića natančno zadel še Karničnik za 2:0. Kovačević je bil blizu tretjega gola v 35. minuti, Žan-Luk Leban pa je zanesljivo branil nevarne strele domačih. V drugem polčasu so imeli Celjani več priložnosti, med drugim tudi Danijel Šturm, ki je v 52. minuti zgrešil iz čiste priložnosti. Gostitelji so pritiskali, a Celjani so nadzorovali igro do konca. Leban je z obranami v 81., 82. in 95. minuti ohranil mrežo nedotaknjeno.