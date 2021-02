Čeh olimpijsko sezono začel z najboljšim izidom na svetu

Kristjan Čeh (Ptuj) je na zimskem atletskem prvenstvu Slovenije v metih na Ptuju diska vrgel s 67,51 m ter dosegel izid sezone na svetu. V tej sezoni sicer še ni bilo veliko metalnih tekem, a bi bil s tem dosežkom ob koncu lanskega leta na 10. mestu na svetu.



»Moj današnji nastop je bil super, odličen začetek sezone je to. Mete sem imel tehnično dobre, a je še vedno veliko rezerv. Do poletne sezone je še veliko česa, da se privadim nove tehnike, ki sem jo spremenil v pripravljalnem obdobju. Zato je bilo tudi danes več prestopov. Nisem mogel zadržati vseh sil in me je vrglo ven iz kroga za izmet,« je za STA pojasnil Čeh.



Pred tekmo si je želel vreči okrog 66 metrov za potrditev olimpijske norme. »Tekme sem se lotil kot vsake druge, da dam vse od sebe in mi je uspelo. Čez teden dni bom nastopil v Splitu, sledilo bo malo premora in nato priprave na olimpijsko sezono, ki jo nameravam začeti s tekmo na Ptuju 27. maja. Normo za OI v Tokiu imam, a o olimpijski tekmi še ne razmišljam, je še daleč,« je povedal 2,06 m visoki atlet.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: