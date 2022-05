Čeh elito odpravil z rekordom

Kristjan Čeh je resnično fant od fare! Na mitingu atletske diamantne lige v Birminghamu je namreč v metu diska z 71,27 metra izboljšal slovenski rekord in dosegel izid sezone na svetu. Zdaj je tudi deseti na lestvici vseh časov. Prejšnji državni in mlajši članski evropski rekord (70,35 m) je dosegel 26. junija lani v finskem Kuortaneju. »Noro je bilo, nisem si mogel predstavljati tako dobrega meta. Čutil sem ga že ob izmetu, a le da bo dober. Ko pa sem videl na zaslonu daljavo, najprej nisem mogel verjeti. Sledilo je navdušenje, vsi tekmeci so mi čestitali. Bili so presenečeni, kot sem bil tudi sam,« je bil Čeh poln vtisov. »Ogrevanje pred tekmo je bilo malce slabše kot običajno, potem pa sem po prvi seriji le še stopnjeval. Dvakrat sem presegel še 69 m, a ta met prek 71 m je bil res poseben. Deseti izid vseh časov, to res veliko pomeni. Svetovni rekord pa je še daleč, do 74 m je še kar dolga pot. A sem s tem nastopom, če ne prej, pokazal, da lahko veliko dosežem na obeh največjih tekmah leta, svetovnem in evropskem prvenstvu. To je dodatna spodbuda,« je dodal dva metra in šest centimetrov visoki atlet. Drugi je bil v Birminghamu Litovec Andrius Gudžius (66,40), tretji olimpijski in svetovni prvak, Šved Daniel Ståhl (65,97)

Korona, nato tetiva

Tina Šutej, bronasta marca na dvoranskem SP v Beogradu, je v skoku s palico z Grkinjo Katerino Stefanidi delila drugo mesto s 4,65 metra. S 473 cm, izidom sezone na svetu, je zmagala Američanka Sandi Morris. »Super sem zadovoljna z rezultatom na uvodni tekmi v poletni seriji, druge največje tekmice imajo za seboj že dva, tri nastope. Občutke sicer moram še malce pridobiti nazaj. Že tako kratke priprave na ta del sezone je najprej zmotila okužba. Ko sem se vrnila na treninge, je korona pustila posledice, hitreje sem se utrudila. Sledile so še manjše poškodbe, za povrh pa se mi je vnela še tetiva na nogi, to je zdaj največja težava. Gre za kronično vnetje. Ko smo razmišljali, zakaj se pojavlja prav na začetku poletne sezone, smo ugotovili, da bi bil lahko vzrok dotrajano zaletišče na stadionu Kladivarja v Celju, ki je zelo trdo. Zato se možgani bolj osredotočajo na bolečino kot na sam skok. A tokrat sem bila sproščena in brez velikih pričakovanj,« je nanizala Šutejeva.