Cedevita Olimpija po treh letih spet državni prvak

Košarkarji Cedevite Olimpije so osemnajstič postali državni prvaki. V finalu lige Nova KBM so bili s 3:0 v zmagah boljši od Krke. Danes so v Stožicah zmagali z 80:68.Za Ljubljančane je to prvi naslov po sezoni 2017/18, šele tretji od 2009, hkrati pa druga lovorika v sezoni po zmagi v superpokalu septembra lani.To je enajsti finale, ki se je končal z rezultatom 3:0, in tretji med Ljubljančani in Novomeščani. Deset od teh finalov je po najhitrejši poti dobila Olimpija, le 2019 je to uspelo Kopru Primorski ravno proti ljubljanski zasedbi. Na tretji tekmi sta pri Cedeviti Olimpiji največ točk dosegla- 20 - in- 18, na drugi strani pa- 12.