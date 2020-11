Če ti lučka pregori, tečeš v popolni temi

S sprintom v klasičnem slogu bodo danes v Ruki prižgali zeleno luč za začetek nove sezone svetovnega pokala v smučarskih tekih. Med četverico slovenskih reprezentantov na Finskem ima največ možnosti za vidnejšo uvrstitev vsekakor Anamarija Lampič, ki si je v prejšnji predčasno končani tekmovalni zimi v posebnem seštevku preizkušenj na najkrajši razdalji pritekla odlično tretje mesto.

Kako je na Finskem?

»Super. V Muoniu, kamor smo se odpravili že pred dvema tednoma, smo imeli odlične razmere za trening. Vadili smo na vrhunsko pripravljeni progi s petkilometrskim krogom. V torek smo se nato preselili v Kuusamo oziroma Ruko. Dnevne svetlobe skorajda ni, sonce vzide šele okrog 10. ure in zaide že ob 14. Popoldanske treninge smo tako opravljali z naglavnimi lučkami. Če ti pregori, tečeš v popolni temi.«

Kakšna je vaša pripravljenost?

»S formo sem zadovoljna. Minuli konec tedna so se naši trenerji potrudili in nam pripravili dve tekmi. Konkurenca je bila močna, poleg nas Slovencev (ob Anamariji in njenem bratu Janezu Lampiču sta na Finskem tudi Eva Urevc in Luka Markun, op. p.) so nastopili še Francozi, Italijani, Nemci in Rusi. Od najboljših so pravzaprav manjkali le Norvežani in Švedi. Na 10 kilometrov v prostem slogu, ki ni moja najboljša disciplina, sem, denimo, zasedla peto mesto. Za rusko zmagovalko Tatjano Sorino sem zaostala za 32 sekund, kar je zame vrhunsko, zato že komaj čakam, da se začne.«

Kaj pričakujete od uvodnih preizkušenj v Ruki, kjer bosta po sprintu še tekma na 10 km klasično in zasledovanje na 15 km?

»Vsako leto se trudim, da bi začela čim bolje, kar mi je lani dobro uspelo (v sprintu je bila deveta, na razdaljah pa 14. in 21., op. p.). Ker merim na čim višje uvrstitve, bom startala na polno in poskušala iztržiti kar največ. Več težko (na)povem, svoje bodo povedale tekme.«

Kakšna pa so vaša pričakovanja za celotno sezono?

»Že dolgo govorim, da bi rada postala celovita tekačica. Želim si biti namreč dobra tako v sprintu kot na razdalji in stanovitna vso zimo, katere glavni cilj bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Oberstdorfu (med 22. februarjem in 7. marcem 2021). Tam se bom še posebno osredotočila na oba sprinta, tako posamičnega kot ekipnega, v katerem bova napadli z Evo Urevc. Obe sva zelo hitri in naredili bova vse za preboj v finale. In morda še kaj več ...«

Ali zaradi uspešne prejšnje zime čutite večji pritisk?

»Na te dosežke, ki so bili zares dobri, se ne oziram pretirano. Seveda jih ne bom pozabila, želim si pa iti s čisto glavo na start. O pričakovanju drugih pa lahko rečem le to, da jim bom, če bodo zahtevali (še) več od mene, poskušala odgovoriti.«

Po tekmah v Ruki se boste preselili nazaj v Muonio, kjer boste ostali vse do odhoda na naslednje preizkušnje v Davosu (12. in 13. decembra). S čim si krajšate čas med tako dolgo odsotnostjo od doma?

»S poslušanjem glasbe, gledanjem serij in filmov, igranjem kart –​ enke ...«

Kakšno glasbo poslušate v zadnjem obdobju?

»Latino ritme. Da se malo pogrejem ...«

Je na severu že mrzlo?

»Še kar, okrog –5 stopinj.«

Kako pa vam je všeč finska hrana?

»Ne maram je, zato sem vesela, da imamo s seboj novega kuharja Jureta Vidmarja, ki odlično kuha in nam ugodi v vseh naših željah.«