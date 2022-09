Če ne bo padel Viking, bodo morali Švedi

Slovenska nogometna reprezentanca bo do konca leta sprejela najmanj štiri izzive. Ta mesec jo čaka »grande finale« v Uefini ligi narodov B, v kateri prebiva na zadnjem mestu skupine B4, toda selektor Matjaž Kek je že napovedal, da ne želi nazaj v tretji razred lige narodov. Mariborčan je razkril seznam reprezentantov, s katerimi bo iskal točke v tekmah z Norveško (24. t.m.) v Stožicah in tri dni pozneje s Švedsko v Stockholmu.

Kek bo zbral jato v ponedeljek na Brdu, kjer bo imel na voljo pet skupnih treningov za stožiški napad na Norveško, v majici katere blesti eden najboljših napadalcev na svetu Erling Haaland. Zvezdnik Manchester Cityja je neizprosen do tekmecev in darežljiv do navijačev, saj jim iz tekme v tekmo podarja nove gole. Ni čudno, da je NZS že prodala 7000 vstopnic za nov spopad z vikingi na ugoden sobotni termin 18.00.

Kek čestital Cesarju

»Potrebujemo poln stadion, želimo si zagotoviti obstanek v družbi druge kakovostne ravni. Vem, da moramo sami ustvariti evforijo med navijači, vem, da je to najlažje storiti z dobrimi rezultati. Razplet junijskih tekem s Srbijo (2:2) in Norveško (0:0) nam omogoča upanje na obstanek. Vsi, ki so ob meni, so junija dokazali, da so zasluženo zraven, in jim lahko le čestitam,« je Kek popihal na dušo predvsem Boštjanu Cesarju, ki je junija uspešno vodil ekipo namesto obolelega selektorja.

Pogled na lestvico skupine B4 (Norveška 10, Srbija 7, Švedska 3, Slovenija 2) razkriva malo manevrskega prostora za Slovence. Kekovi bodo morali bodisi doma zmleti Norvežane bodisi v gosteh Švede, saj jim ena točka ne more pomagati. Norveška bo imela podoben načrt, saj želi zadržati vodilni položaj v skupini in napredovati v elitno skupino A, kjer bi igrala v družbi Francije, Španije, Nemčije … Podobno trd bo švedski oreh, ki ga Slovenija v treh dosedanjih tekmah še ni strla.

Trije igralci Panathinaikosa Slovenci za Norveško (24. 9.) in Švedsko (27. 9.), vratarji: Oblak (Atletico), Belec (Apoel), Vekić (P. Ferreira); branilci: Stojanović (Empoli), Bijol (Udinese), Balkovec (Alanyaspor), Blažič (Angers), Gorenc Stanković (Sturm), Karničnik (Ludogorec), Sikošek (Maribor), Brekalo (Viking); vezisti: Kurtić (PAOK), Zajc (Fenerbahče), Črnigoj (Venezia), Lovrić (Udinese), Gnezda Čerin (Panathinaikos), Elšnik (Olimpija), Horvat (Sturm); napadalci: Verbič, Šporar (Panathinaikos), Zahović (Pogon), Šeško (Salzburg), Celar (Lugano).

Kek bo imel na voljo preverjeno in uigrano skupino evropskih legionarjev, ki jo bosta popestrila nogometaša iz SNL Timi Max Elšnik in Gregor Sikošek. Morda bo vstopil še kdo, saj številnim grozi prepoved nastopa s Švedsko v primeru rumenega kartona z Norveško (Kurtić, Gnezda Čerin, Gorenc Stanković, Karničnik, Sikošek in Šporar). Ob tem se z načeto stegensko mišico bori prvi vratar Jan Oblak, Jaka Bijol pa je nedavno poškodovan zapustil tekmo med Udinesejem in Romo, a z njim naj ne bi bilo hujšega. »Več igralcev je na čakanju, gotovo bomo angažirali še koga,« je potrdil Kek.