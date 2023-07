Cavendish po padcu končal svoj zadnji Tour

Britanski kolesarski zvezdnik Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) je padel v osmi etapi dirke po Franciji od Libourna do Limogesa (201 km) ter zaradi suma na zlom ključnice končal svoj zadnji Tour. Osemintridesetletnik je padel 64 km pred ciljem, zaradi odstopa pa ostal brez možnosti za rekord po številu etapnih zmag na francoski pentlji.

Sloviti Britanec se je po padcu na začelju glavnine skušal pobrati s tal, a takoj začutil bolečino v desni ključnici. Po posvetu z zdravnikom je radio Tour sporočil, da je 38-letnik ob svojem zadnjem nastopu na Touru odstopil. Med letošnjo dirko po Italiji je namreč oznanil, da se bo po koncu sezone upokojil.

Slavil že leta 2006

Cavendish je v karieri na Touru zbral 34 etapnih zmag, s čimer je izenačen na vrhu z legendarnim Belgijcem Eddyjem Merckxom, ki je dirkal med letoma 1964 in 1978.

Kolesar z otoka Man je bil v petkovi etapi do Bordeauxa drugi in tako za las ostal brez rekorda, pred tem pa je v tretji in četrti etapi zabeležil še šesto oziroma peto mesto v skupinskem sprintu.

V karieri je zabeležil kar 162 zmag, od tega 34 na Touru, 17 na Giru in tri na Vuelti. Postal je tudi svetovni prvak leta 2011 v Koebenhavnu. Prvo zmago je slavil že leta 2006 v tretji etapi dirke solidarnosti ter olimpijskih prvakov na Poljskem.