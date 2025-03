Čas je, da se Luka sname z verige

Zvezdniški derbi Bostona in Los Angeles Lakers gledalcev, ki so za dragoceno vstopnico segli globoko v žep, ni pustil ravnodušnih. Niz osmih zmag jezernikov je končan, čeprav je Luka Dončić v zadnji četrtini storil vse, da bi se podpisal pod nov zasuk. Na koncu je bilo 34 točk premalo, bolj kot poraz s 101:111 skrb zbuja poškodba LeBrona Jamesa, ki je zaradi bolečin v dimljah predčasno odšepal v garderobo.

Vstopnice za dvoboj Dončića in Jamesa z Jaysonom Tatumom in Jaylenom Brownom so šle za med, povprečna cena je bila kar 675 evrov, za sedež ob robu igrišča tudi več kot deset tisoč evrov. Kupna moč slovitih imen, ki obožujejo košarko na vzhodni obali ni vprašljiva, posebej ko v goste pridejo osovraženi tekmeci iz Los Angelesa. »Vzdušje je bilo izvrstno, dvorana v Bostonu je vedno zelo glasna, takšne tekme imam še posebej rad. Preprosto uživam in dobim nov zagon,« se izziva ni ustrašil Luka.

Tekmo je začel z lepo trojko od daleč, nato je glavno vlogo prepustil Jamesu, ki je izkoriščal telesno premoč in kaznoval vsaj 10 kg lažje branilce Bostona. »V prvem polčasu nisem našel pravega ritma, nisem igral tako, kot znam, v tretji četrtini je že bilo bolje, v zadnji se mi je odprlo,« tudi Luka ni bil zadovoljen z 11 točkami po polovici tekme. Iz slačilnice so igralci Bostona prišli kot naelektreni, trojke so padale z vseh strani. S petimi zaporednimi točkami je Dončić umiril njihov nalet, pred zadnjimi 12 minutami so Lakers zrli porazu v oči. Dončić je dokazal, da dobri strelci lahko hitro stopijo tudi 20 točk zaostanka, zadeval je trojke od table, v raketi polagal pod osebno napako in storil vse, da bi Lakers prišli do devete zaporedne zmage. Ustavil se je tik pred ciljem, pri minus 4, bližje svojega moštva ni uspel pripeljati.

675 evrov je bila povprečna cena vstopnice za tekmo Boston Celtics – LA Lakers.

Čaka jih Denver

Morda bi se razpletlo drugače, če ne bi LeBron James šest minut pred koncem tekme odšepal v slačilnico. Začutil je bolečino v dimljah, priznal je, da so mu misli takoj ušle k božiču 2018, ko je ob hitrem gibu zaslišal pok in zaradi poškodbe dimelj izpustil 17 tekem. »Pomislil sem na tisto poškodbo, a tokrat ni tako hudo. Nisem pretirano zaskrbljen, počakal bom na izvide in potem se bomo odločali sproti, kdaj bom lahko prišel nazaj na parket. Zagotovo ni tako resno,« je na videz neuničljivi veteran ostal miren.

Pred jezerniki je najtežje obdobje rednega dela sezone. Čaka jih šest tekem v devetih dneh, tudi dve proti neposrednim tekmecem za visoka mesta na Zahodu iz Denverja. Zdaj bo Luka lahko dokončno popustil ročno zavoro in se vsaj za nekaj tekem vrnil k igri, kot smo jo gledali v Dallasu. Na dolgi rok morda res ni vzdržna, za nekaj tekem je lahko neustavljiva. Nejc Grilc