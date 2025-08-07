Carlsenu naslov v novi druščini

V Savdski Arabiji poteka svetovni pokal v e-športih, v programu pa je bil letos prvič tudi šah. Veliko zaslug za to ima Magnus Carlsen, ki je zaradi svoje globalne prepoznavnosti postal tudi eden od ambasadorjev dogodka. Kot je dejal, je šah naravnost ustvarjen za digitalno dobo, povezovanje z e-športi pa predstavlja velik korak za nadaljnjo popularizacijo in promocijo te starodavne igre. Tekmovalci so nastopali na istem prizorišču, boji pa so se namesto za pravimi šahovnicami odvijali na računalniških zaslonih, spremljanje dogajanja v živo ali prek spleta pa je zagotavljalo zanimivo, kakovostno in dostopno izkušnjo za številčno publiko.

Nastopila je večina najboljših igralcev sveta, ki so imeli izvrstno spodbudo v poldrugem milijonu dolarjev nagradnega sklada. Dvanajst je bilo neposredno uvrščenih v glavni del, neizprosni boji pa so se začeli že v kvalifikacijah za zadnja štiri mesta. Šestnajst šahistov je bilo nato razporejenih v štiri skupine, iz katerih sta prvi dve mesti vodili v četrtfinale. Hitropotezni tempo z desetimi minutami za razmišljanje brez časovnega dodatka je od igralcev zahteval ravnotežje med hitrimi in kvalitetnimi odločitvami.

Diagram FOTO: Šzs

Beli na potezi Carlsen – Firouzja, Riad 2025 Katera poteza belemu prinaša odločilno materialno prednost? REŠITEV: 1.Sb8! Po 1…Taxb8 2.Dxb8 si namreč črni zaradi slabosti osnovne vrste ne more privoščiti jemanja 2…Txb8, ko sledi 3.Txb8+ z dobljeno pozicijo belega. Tudi po 2…Dxa2 3.De5 je beli v nadaljevanju zanesljivo zmagal.

Carlsen je bil med prvimi, ki si je zagotovil mesto v četrtfinalu, v katerem je ekspresno odpravil indijskega kvalifikanta Nihala Sarina. Mini dvoboj štirih partij je predčasno zaključil z rezultatom 2,5:0,5. V polfinalnem posladku je gledalce čakal njegov obračun z drugim igralcem s svetovne lestvice in specialistom za hitre discipline prek spleta, Hikarujem Nakamuro. Dvoboj starih znancev ni razočaral, za še bolj napeto ozračje pa je poskrbela publika, ki se je postavila na stran Nakamure, saj je bil Američan del domače ekipe v boju za zmago v seštevku vseh disciplin. Carlsen je bil večji del dvoboja šestih partij v vodstvu, velik spregled v zadnji partiji pa je tekmecu omogočil izenačenje na 3:3. O finalistu je nato odločala t. i. zlata partija, v kateri je Carlsen ohranil mirnejše živce in z dvojnim napadom izkoristil spregled nasprotnika.

Finale bolj enostranski

Finalni obračun z Alirezo Firouzjo je bil bolj enostranski. Naturalizirani Francoz je bil v polfinalu prepričljivo boljši od Indijca Ardžuna Erigajsija, novega Carlsenovega slavja pa ni ogrozil. Norvežan je v obeh mini dvobojih zmagal z rezultatom 3:1 in svoji zajetni zbirki lovorik dodal še prvo med e-športi. V dvoboju za tretje mesto je Nakamura po zaostanku na koncu vendarle strl odpor Erigajsija si in z rezultatom 3,5:2,5 zagotovil stopničke.