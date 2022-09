Carlsenova predaja v drugi potezi

Sedmi turnir aktualne sezone elitne spletne serije je poskrbel za zelo privlačno zasedbo, saj v skladu s svojim nazivom – pokal generacij – združuje velemojstre med 15. in 54. letom starosti. Najstarejši udeleženec je tako Boris Gelfand, izzivalec svetovnega prvaka iz leta 2012, najmlajši pa ameriški up Christopher Yoo.

Prvi favorit je aktualni svetovni prvak Magnus Carlsen, poleg igralcev iz aktualnega svetovnega vrha pa je med šestnajsterico nastopajočih tudi nekaj mladeničev, ki že močno trkajo na vrata elitne druščine. Kar bi moral biti zaradi omenjenega večgeneracijskega naboja eden najatraktivnejših turnirjev leta, pa je postal poligon za nadaljevanje dramatičnih dogodkov, ki so izbruhnili pred dobrimi štirinajstimi dnevi na turnirju v ameriškem Saint Louisu. Spomnimo, da je takrat Carlsen po porazu proti 19-letnemu Američanu Hansu Niemannu brez pojasnila odstopil s turnirja po treh odigranih partijah.

Čeprav Carlsen tega ni nikdar eksplicitno izjavil, so se takoj pojavile špekulacije o tem, da nasprotnika sumi prejemanja nedovoljene (računalniške) pomoči. Špekulacije temeljijo na dejstvu, da je bil Niemann v preteklosti zaradi tovrstnih goljufij že dvakrat izključen z največjega spletnega šahovskega portala chess.com. Niemann je neetična ravnanja v preteklosti priznal, a zanikal, da bi se jih od takrat še kdaj posluževal, še posebno ne na turnirjih v živo, v njegov prid pa govori tudi odsotnost kakršnih koli konkretnih dokazov za to.

Prostovoljni poraz

Niemann nastopa tudi na omenjenem pokalu generacij na spletu, zato je drugi dan predtekmovanja ogromno pozornosti poželo njegovo vnovično srečanje s Carlsenom. Šahovska javnost pa je ostala osupla in razočarana, saj je svetovni prvak partijo predal že v drugi potezi in se je celo za ceno poraza izognil obračunu z Američanom. Hkrati še vedno molči glede razlogov za tovrstni odnos, kar v šahovski javnosti povzroča vedno več ugibanja, negotovosti in ogorčenja. Kljub prostovoljnemu porazu je svetovni prvak predtekmovanje odigral na zelo visoki ravni. Navdušili so tudi nekateri od mladeničev. V prvi vrsti velja omeniti 19-letnega Indijca Arjuna Erigaisija, ki je po nizu odličnih predstav v zadnjem času že v prvi dvajseterici svetovne ratinške lestvice, in njegovega dve leti mlajšega rojaka Ramešbabuja Pragnanando, ki je v skupnem seštevku aktualne sezone spletne serije trenutno na visokem tretjem mestu.

Šah. FOTO: Hu