Carlsenov osupljivi zasuk

Garal za šahovnico

BELI NA POTEZI

Firouzja – Rapport, Stavanger 2021. S katero potezo je beli razbil ščit okrog črnega kralja in prišel do odločilnega napada?

REŠITEV: 1.Lxe5! z glavno idejo v primeru jemanja 1…fxe5, ko sledi 2.Sf3! in številne grožnje bodo črnega stale veliko materiala. V partiji je po 1…Txd6 2.Lxd6 Lxd6 zaradi izpostavljenega črnega kralja beli brez težav hitro prišel do zmage.

šah

Svetovni prvakje izpeljal popoln povratek, s katerim je ponovno slavil na elitnem turnirju Norway Chess. Prvi del, v katerem je ob štirih remijih v standardnih partijah doživel še en poraz, je končal na delitvi 4. in 5. mesta z velikim zaostankom za vodilnim Madžarom. A je nato sledil niz štirih zaporednih zmag, ki ga je izstrelil na sam vrh, kjer je ostal tudi po remiju v zadnjem krogu proti svojemu letošnjemu izzivalcu, ki ga je nato še drugič premagal v dodatni partiji s hitropoteznim tempom za razmišljanje. S tokratno predstavo in neverjetnim preobratom je kot že ničkolikokrat do zdaj dokazal svojo psihološko trdnost in zmagovalni odnos, zaradi katerega mu po številu lovorik z najmočnejših turnirjev ni para v vsej šahovski zgodovini. Tudi v nizu štirih zaporednih zmag s svojo igro ni ravno blestel, a je bil vsakič nagrajen za svojo vztrajnost in hladnokrvnost v težkih trenutkih. To je po koncu turnirja priznal tudi sam in dejal, da kljub turnirski zmagi vidi še precej prostora za izboljšave v svoji igri.Med zmagovitim nizom je po lastnih besedah resnično garal za šahovnico in bil za to nagrajen z najboljšim možnim razpletom, kot si ga je lahko želel. V osmem krogu je potreboval kar 77 potez, da mu je vendarle uspelo streti odpor do tedaj vodilnega Rapporta, ki mu je v zaključku turnirja očitno povsem pošla sapa. Svetovni prvak je nato stresne trenutke preživljal tudi v naslednji partiji proti, v kateri se je znašel v slabši poziciji z nevarno malo časa za razmišljanje. A mu je uspelo ovreči nekorekten poskus nasprotnika in nato še enkrat več v končnici izkoristiti svojo prednost. Na ta način je osvojil četrto lovoriko na domačem prizorišču in tretjo zapored, odkar so organizatorji začeli format odločilne partije v hitropoteznem tempu v primeru remija. Tudi drugo mesto je na koncu pripadlo igralcu, ki je v zaključku povsem preobrnil svoje klavrno izhodišče po prvem delu. Osemnajstletnije po porazu s Carlsenom v šestem krogu turnir zaključil z lastnim nizom štirih zaporednih zmag in drugič zapored na Norveškem zaostal le za svetovnim prvakom. Mladenič je za nov lep rezultat med svetovno elito v zadnjem krogu z belimi figurami lepo premagal Rapporta, ki se je po izjemnih dveh tretjinah turnirja na koncu moral sprijazniti s tretjim mestom.