Carlsen že po prvem tekmovalnem dnevu brez možnosti za novo zmago

Levon Aronjan je zmagovalec tretjega turnirja elitne serije v naključnem šahu, ki je potekal v ameriškem igralniško-zabaviščnem središču Las Vegas. V nedeljskem velikem finalu je z rezultatom 1,5 proti 0,5 premagal še enega presenetljivega finalista, domačina Hansa Niemanna.

42-letni naturalizirani Američan armenskih korenin je svoj tokratni podvig postavil ob bok največjim uspehom v svoji bogati karieri, v kateri je bil dolgoletna številka 2 svetovne ratinške lestvice. 200 tisoč ameriških dolarjev za prvo mesto je tudi največja posamična nagrada, kar si jih je priigral.

Do enega ključnih trenutkov za nadaljnji potek turnirja je prišlo ob koncu predtekmovanja. V njem je bilo 16 nastopajočih razdeljenih v dve skupini, prva štiri mesta v vsaki pa so vodila v boje za najvišja mesta.

V skupini A sta na delitvi četrtega mesta končala Aronjan in Magnus Carlsen, ki sta se tako morala za zadnjo vstopnico pomeriti v dodatnem dvoboju dveh hitropoteznih partij. Aronjan je uspel zmagati obe napeti partiji in na ta način že uvodni tekmovalni dan šokantno izločiti Carlsena iz boja za končno zmago.

Norvežan je kljub razočaranju zbral dovolj motivacije za solidno nadaljevanje in je do konca iz svojega nastopa uspel izvleči največ, kar se je dalo. Z zmagami v spodnjem delu razpredelnice se je namreč postopoma prebil do dvoboja za tretje mesto.

Diagram, 23. 7. šah FOTO: Delo

Beli na potezi. Caruana – Erigajsi, Las Vegas 2025 S katerim taktičnim udarom je beli nasprotnika prisilil k takojšnji predaji? REŠITEV: 1.Sxe7+!, saj črni po umiku kralja črni izgubi trdnjavo z 2.Sxc8, v primeru jemanja 1…Txe7 pa kraljico po 2.Sf6+ Kh8 3.Sxh5.

Ob tem tudi zanesljivo vodi

V »malem finalu« se je srečal s starim znancem Nakamuro, ki je v »mestu greha« prikazal dobre igre, a ga je drago stal spodrsljaj v podaljšani igri četrtfinala proti Aronjanu. Favorita pred začetkom turnirja in prva igralca z nove ratinške lestvice v naključnem šahu sta se tako tokrat presenetljivo pomerila zgolj za »tolažilno nagrado«. Nakamura je v prvi partiji zapravil odlično priložnost, da kljub črnim figuram preide v vodstvo, po remiju pa si je nato Carlsen s suvereno igro in zmago v drugi partiji zagotovil stopničke in sto tisočakov nagrade. Ob tem tudi zanesljivo vodi v skupnem seštevku serije.

Poleg zmagovalca je zagotovo lahko najbolj zadovoljen 22-letni Hans Niemann, ki je z drugim mestom prišel do svoje najvidnejše uvrstitve v najelitnejši konkurenci. Mladenič si po razvpitem sporu s Carlsenom in spletno stranjo chess.com, ki se je končala s sodno poravnavo leta 2023, počasi in zanesljivo utira pot med najboljše na svetu.