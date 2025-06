Carlsen šokiral svet, izbruh obžaloval

V šestem krogu superturnirja v norveškem Stavangerju, najmočnejšega turnirja letošnjega leta, je aktualni svetovni prvak Gukeš Domaradžu po velikem zasuku dosegel prvo zmago v standardnem šahu proti še vedno prvemu igralcu svetovne ratinške lestvice Magnusu Carlsnu. Šokanten razplet partije je pomenil veliko prelomnico v poteku turnirja, ki ga je domači adut do usodnega trenutka na videz rutinirano nadzoroval. Prvi del je namreč z dvema zmagama v standardnem tempu in eno v hitropoteznem dodatku po remiju v prvi partiji končal v samostojnem vodstvu. Na uvodu v drugi del je kljub črnim figuram proti Gukešu kmalu po otvoritvi prevzel pobudo in jo stopnjeval do prednosti, ki bi mu v končnici morala zadostovati za še drugo zmago proti mlademu tekmecu.

Gukeš pa mu je z zanj značilno veliko bojevitostjo in vztrajnostjo nudil maksimalen odpor, tako da se je veliko izkušenejši Carlsen naposled prvi zlomil. Njegova zmaga več ni bila tako samoumevna, ko je v 52. potezi storil še velikansko napako, zaradi katere je v trenutku pristal celo v izgubljeni poziciji. Kljub pritisku iztekajočega časa je Gukeš uspel najti edino in nikakor ne očitno pot do velike zmage. Posnetki jeznega in frustriranega Carlsna, ki je ob spoznanju, da bo namesto pomembne zmage doživel grenak poraz, z močnim udarcem po mizi podrl večino figur na šahovnici so obkrožili in osupnili šahovski svet. Norvežan se je nasprotniku nemudoma opravičil in je svoj izbruh obžaloval, poraz pa je nanj očitno močno vplival, saj je v naslednjih dveh partijah, kot tudi v svojih izjavah, deloval skoraj povsem brez motivacije za nadaljnji boj.

Kljub temu ostaja v igri za prvo mesto, saj se nihče od njegovih tekmecev ni izognil podobnim zapravljenim priložnostim. Vodi Fabiano Caruana, pred Carlsnom ima zgolj pol točke prednosti, kar je pri sistemu točkovanja, ko zmaga v standardnem tempu prinaša tri točke, praktično zanemarljivo. Točko zaostanka imata Gukeš in Hikaru Nakamura, gneča v boju za prvo mesto napoveduje zares dramatičen zaključek. Na sporedu sta še dva kroga, danes se bo v derbiju, ki bi lahko odločal o marsičem, Carlsen z belimi figurami pomeril s Caruano.

BELI NA POTEZI Gukeš – Carlsen, Stavanger 2025. Kako je beli zaustavil črna kmeta in si zagotovil zmago? REŠITEV: 1.Sb2! e3 2.Sc4+ Ke2 3.Kf4! Po 3…d2 4.Sxe3 d1D 5.Sxd1 črni ostane brez kmetov, zato je vidno razočaran moral priznati poraz.

Podobno nepredvidljiv je razplet v ženski konkurenci. V vodstvu je izkušena Indijka Humpy Koneru, ki ima točko prednosti pred svetovno prvakinjo Ju Wenjun in Ukrajinko Ano Muzičuk. Kot kaže bosta odločilni partiji za končni razplet Ju Wenjun – Muzičuk in Koneru – Ju Wenjun.