Carlsen pred ciljem

Danes bo po skoraj mesecu dni padel zastor na svetovni pokal v Bakuju. Magnus Carlsen, ki že več kot deset let dominira svetovnemu šahovskemu vrhu, ima v finalu priložnost, da svojo zbirko prestižnih turnirskih lovorik dopolni z edinim naslovom, ki mu še manjka. Zadnji nasprotnik triintridesetletnega Norvežana je Ramešbabu Pragnananda, petnajst let mlajši predstavnik indijskega vala mladih supertalentov, za katere se napoveduje, da bodo v prihodnosti prevzeli vajeti v svetovnem vrhu.

Slednji je s svojimi predstavami v azerbajdžanski prestolnici dokazal, da je omenjena prihodnost že pred vrati, saj je na poti do velikega finala med drugim izločil Američana Hikaruja Nakamuro in Fabiana Caruano, ki na aktualni ratinški lestvici najboljših igralcev na svetu zasedata drugo oziroma tretje mesto. Ob tem je že z uvrstitvijo v polfinale postal prvi indijski igralec po nekdanjem svetovnem prvaku Višiju Anandu, ki si je zagotovil nastop na kandidatskem turnirju. Ta bo na sporedu prihodnje leto, najboljši trije s svetovnega pokala pa so si priigrali tudi vstopnico nanj. Carlsen je hitro zavrnil možnost udeležbe in s tem ostaja pri svojem stališču, da ga sodelovanje v ciklusu za svetovno prvenstvo v aktualnem formatu ne zanima. To pomeni, da bodo med osmerico v Toronto preostali trije polfinalisti, Pragnananda, Caruana in domači junak Nidžat Abasov, ki je pripravil najprijetnejše presenečenje moškega dela tekmovanja.

BELA NA POTEZI Salimova – A. Muzičuk, Baku 2023. Kako je bela prišla do spektakularne zmage? REŠITEV: 1.Txd5! exd5 2.Lb6! in zaradi variante 2…Dxb6 3.De8+ Txe8 4.Te8 mat je črna priznala poraz.

Bolgarsko presenečenje

Abasov je izločil številna zveneča imena svetovnega šaha in je imel svoje priložnosti tudi v polfinalu proti ne ravno najbolj prepričljivemu Carlsnu, a jih je tokrat izpustil iz rok in se s Caruano meri za končno tretje mesto. Američan bo zagotovo obžaloval izpuščene priložnosti v polfinalnem obračunu z indijskim mladeničem, naposled ga je izgubil po dveh serijah podaljškov z rezultatom 3,5:2,5.

V finalu deklet sta se pomerili nekdanja izzivalka svetovne prvakinje, 25-letna Rusinja Aleksandra Gorjačkina, in največje presenečenje ženskega turnirja, 20-letna Bolgarka Nurgjul Salimova, pred začetkom sicer šele 29. nosilka. Tekmici sta se v prvih treh partijah razšli z delitvijo točke, nato pa je v drugi partiji podaljška Gorjačkina z belimi figurami uspela streti nasprotnico po dolgih 105. potezah, s čemer je tokrat vendarle osvojila prestižno lovoriko. Pred dvema letoma je bila namreč prav tako v finalu, a je tedaj izgubila proti rojakinji Aleksandri Kostenjuk.