Carlsen ostal brez finala

BELI NA POTEZI

Karjakin-Shankland, Soči 2021. Kako je beli hitro in učinkovito prišel do pomembne zmage?

REŠITEV: 1.Sh4! bxa1D 2.Dxg6+ Ke7 3.Dg7+ Kd6 4.Dd7 mat.

Na šahovskem svetovnem pokalu FIDE v ruskem Sočiju poteka sklepno dejanje v moški konkurenci s finalnim dvobojem za prvo mesto in tolažilnim za tretje. Dekleta so medtem svoje že opravila, zmage pa se je veselila 37-letna, ki je v vseruskem finalu z rezultatom 1,5 proti 0,5 premagala štirinajst let mlajšo tekmico. Uspeh Kostenjukove je povsem zaslužen in zelo prepričljiv, saj je, čeprav je bila pred tekmovanjem šele 14. nosilka, v vseh šestih dvobojih zmagala že v rednem delu in niti enkrat ni potrebovala podaljškov. Tokratna zmagovalka je že bila svetovna prvakinja med letoma 2008 in 2010, z zadnjim podvigom pa si je zagotovila mesto na naslednjem turnirju kandidatk, na katerem si bo poskušala priboriti pravico do dvoboja z aktualno svetovno prvakinjo. Domačini upajo na dvojno zmago, saj imajo tudi v moškem finalu močnega aduta, zmagovalca svetovnega pokala iz leta 2015 in izzivalca svetovnega prvaka iz leta 2016. Slednji je znova dokazal, da je iz pravega testa za tovrstni format tekmovanja, saj mu je njegova izjemna psihološka trdnost pomagala premagati več težkih trenutkov na poti do dvoboja za prvo mesto. Predvsem to velja za njegov četrtfinalni obračun proti Američanu, v katerem je dvakrat zaostajal, a mu je vsakič uspelo z zmago izid izenačiti in dvoboj na koncu obrniti sebi v prid. V polfinalu si je nato z zmago z belimi figurami proti rojakutudi sam zagotovil eno od dveh vstopnic za naslednji kandidatski turnir.Nepotešeni apetitiDruga vstopnica pa pripada 23-letnemu Poljaku, ki je v polfinalu preskočil najvišjo možno oviro – samega svetovnega prvaka. Ta je do tega trenutka deloval relativno suvereno, proti mlajšemu tekmecu pa je bil precej daleč od uspeha. Duda je bil blizu zmage že v standardnem tempu, ko je z belimi figurami spravil svetovnega prvaka v velike težave. Iz teh se mu je še uspelo rešiti, a je Poljak izkoristil naslednjo svojo priložnost za uvrstitev v finale, potem ko je v prvem podaljšku prišel do presenetljive zmage s črnimi figurami. Svetovnega prvaka tako zdaj čaka dvoboj za tretje mesto, kar pa zagotovo ne bo potešilo njegovih apetitov, saj mu med številnimi lovorikami v njegovi impresivni karieri manjka prav zmaga s svetovnega pokala.